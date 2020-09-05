Nefertiti Güzelliği İçin Hangi Yöntemler Kullanılır ?

Nefertiti, boynunun uzunluğu narinliği ile meşhur ve belirgin bir jawline yani çene yapısına sahip bir Mısır Kraliçesi, yüzyıllardır güzellik sembolü haline gelmiş bir figür. Nefertiti yöntemi ile ise, oval-üçgen bir yüz ve belirgin bir çene ve uzun bir boyun hedeflenir.



Dr.Meltem Ayran,'' Nefertiti yöntemi standart bir yöntem değildir, her insanın yüz anatomisi, kemik, yumuşak doku, cilt yapısı farklılık gösterir" dedi.





“Kişide Nefertiti görüntüsü elde edebilmek için, kişinin yüz özelliklerine bakarak hangi işlemlerin yapılacağına karar veriyorum ve işlemlere başlıyoruz.” diye belirten Dr. Ayran herkesin ihtiyaçlarının farklı olduğunu belirtti.



Peki,hangi yöntemler kullanılır ?



-Masseter Botoksu : Çiğneme kaslarının botoksla küçültülmesiyle çene köşeleri yumuşar ve yüz daha oval bir forma kavuşur ve boyun daha zarif görünür.



-Yanak Yükseltme : Yanakları daha belirgin forma sokarak cildi daha sıkı ve formda gösterebiliriz.



-Jawline Dolgusu :Çene hattı boyunca yapılan enjeksiyon uygulamaları, çene ve boyun ayırımını belirginleştirir. Çene kemiği zayıf ya da az gelişmiş kişiler için de ideal bir uygulamadır.



-Çene Dolgusu: Çene ucunun belirginleştirilmesi ile daha oval bir yüz elde etmek mümkün.



-Texas Jawline : Texas çene uygulamasıyla alt çene hattı boyunca yapılan enjeksiyonlarla daha belirgin daha keskin bir çene hattı elde edilir.



-Boyun Botoksu : Platisma bantları rahatlatılarak boyun daha ince ve uzun bir görünüm kazanır.