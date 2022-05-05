banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Borsa günü yükselişle kapattı
Borsa günü yükselişle kapattı
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
Rusya, Danimarkalı 4 diplomatı sınır dışı etti
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
HDP Genel Merkezi önünde 6 kişi gözaltına alındı
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak
2 ay önce gelen simit zammı Pazartesi uygulanacak

Neden kulağınıza kulak çubuğu sokmamalısınız?

Kulak ve kulak içi temizliğini güvenle yapabilmenin yolları neler? Neden kulağınıza kulak çubuğu sokmamalısınız? İşte derinlemesine ve güvenli kulak temizliği için yapılması gerekenler...

Sağlık 05.05.2022, 11:32
Neden kulağınıza kulak çubuğu sokmamalısınız?

KULAK TEMİZLİĞİ İÇİN KULAK ÇUBUĞU KULLANMAMALISINIZ

Kulak kiri, kulaklarda kendi kendini temizleyen bir madde olarak işlev gören doğal olarak oluşan bir maddedir. Bu kalın ağdamsı kulak kiri zamanla bakterileri çeker. Çiğneme ve esneme gibi günlük hareketlerle kulaktan dışarı çıkabilir.

Kulakları sağlıklı tutmak için kulak kirinin çıkarılması gerekmese de birçok kişi tıkanıklıkları gidermek ve işitmelerini iyileştirmek için kulak kiri ile kendilerini temizlemeyi tercih eder.

Bununla birlikte, bu küçük plastik uçlar genellikle tam tersi bir etkiye sahip olabilir ve sonunda kulak kiri kulak kanalına daha derine itebilir, bu nedenle diğer, daha az müdahaleci ilaçların kullanılması önemlidir.

KULAK KİRİ NASIL TEMİZLENİR?

Kulak kirini evde güvenli yollarla çıkarabilirsiniz. Kulaklarınızı temizlemek her zaman müdahaleci olmak zorunda değildir, aslında kulağınızın dışına küçük nemli bir bez koymak, istenmeyen kulak kirini çıkarmak için genellikle yeterlidir.

Temiz bir pazen veya bezi sıcak suya batırın ve yanınıza yatarken kulağınızın üzerine yerleştirin. Soğuduktan sonra flanel ile kulağınızın dışını nazikçe silmeden önce flanel ısısının kulak kirini gevşetmesine izin verin.

TUZLU SU ÇÖZELTİSİ KULLANIN

Healthline web sitesine göre, kulaklarınızı suyla temizlemek, kulak kiri çıkarmak için başka bir etkili yoldur. Şırıngayı tuzlu sıvıyla doldurun ve bir kulağınızdan akıtın. İçerideki gevşek kir ve kalıntıları temizlerken sıvı kulağınızdan çıkmalıdır.

ZEYTİNYAĞI İLE KULAK TEMİZLİĞİ

Zeytinyağı ile kulak temizlemek, kulakları temizlemek için mevcut en doğal ev ilaçlarından biridir ve aynı zamanda bir tedavi işlevi görür. Kulak tıkanıklığı yaşıyorsanız, yaklaşık üç ila dört gün boyunca günde iki kez iki veya üç küçük damla zeytinyağını kulağınıza damlatın. Yağı uygularken kulak kanalından düzgün şekilde akmasını sağlamak için daima başınızı eğmelisiniz. Yağ, kulak kirinizi gevşetecek ve invaziv pamuk tomurcukları gerektirmeden kulak kanalından kolayca çıkmasına yardımcı olacaktır. Önümüzdeki birkaç gün içinde kulak kiri kulağınızdan çıktıkça yastığınızda küçük kulak kiri kümeleri görebilirsiniz.

Nazik çözümler, hassas kulaklarınızı temiz tutarken korumanın en iyi yoludur, bu nedenle kulak kirini düzeltebilecek veya gözle görülür kulak kiri çıkarabilecek aletlere ulaşmanıza gerek yoktur. Günlük yaşamınızı etkileyen ciddi bir kulak kiri birikimi ile uğraşıyorsanız, tıbbi tavsiye almak için her zaman bir doktora danışmalısınız.

#KULAK #kulak içi temizliği
Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
İmsak 04:10
Güneş 05:51
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:11
Yatsı 21:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
11°
parçalı bulutlu