NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Covid-19’a yakalandı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

NATO Sözcüsü Oana Lungescu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Lungescu, Stoltenberg’in Covid-19’a karşı tamamen aşılı olduğunu ifade ederek, hafif semptomları olduğunu aktardı.

Lungescu, Stoltenberg’in görevlerini evden çalışarak yerine getirmeye devam edeceğini açıkladı.