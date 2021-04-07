Narsist nedir, belirtileri nelerdir? Narsist kişilik bozukluğunun tedavisi var mı?

Yunan mitolojisinden günümüze kadar gelen narsist kelimesi mitolojik kahraman Narkissos'dan gelir

“Abartılı şekilde kendine hayran olma, kendini beğenme, tüm güçlülük ve büyüklenmecilik” olarak tanımlanan narsistik kişilik bozukluğuna sahip kişiler kendilerini yüceltirken, diğerlerini küçümseme ve aşağılama eğiliminde olurlar.

'Üstünlük duygusu, beğenilme gereksinimi, hayranlık beklentisi ve empati yapamama, narsisistik kişilik bozukluğunun temel özelliklerindendir. Narsisistler, genellikle insanların takdirini, onayını, sevgisini, beğenisini ve hayranlığını kazanmanın peşinde koşarlar, yürekten ve derinden sevemezler ya da üzüntü duyamazlar. Dışarıdan soğuk, mesafeli, kibirli, kendini beğenmiş ve çekici görünen narsist kişinin bu görüntüsünün altında, aslında incinmeye karşı aşırı derecede duyarlı, kırılgan, kendine güveninde ve kendine verdiği değerde eksiklikler bulunan bir yapı vardır.

NARSİSİZM BELİRTİLERİ NELER?

Narsist kişiliğe sahip kişilerin çoğunlukla şu karakter özellikleri vardır:



Narsist insanlar karşılarındaki insanları dinlemeyi sevmezler.

İlgi odağının daima kendileri olmasından hoşlanırlar.

Kurallara uymaktan hoşlanmaz, üstünlük tavrını kabul edemezler.



Eleştiri kaldıramazlar.



Yeni fikirlere açık değillerdir, daima haklı olduklarını düşünürler.



Kolay sinirlenip bu durumdan karşı tarafı sorumlu tutarlar.



NARSİST KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN TEDAVİSİ VAR MI?

Narsistik kişilik bozukluğunun belli bir tedavisi olmamasına rağmen, terapiler iyileşmeye yardımcı olabilir. Bu tedavilerin amacı kişinin zayıf duygularını geliştirmek ve gerçekçi beklentiler yaratmaktır.



Narsistik kişilik bozukluğunu tedavi edecek hiçbir ilaç yoktur. Bununla birlikte, psikoterapistler depresyon ve anksiyeteyi azaltmak için kişiye bazı ilaçlar önerebilir.