Nar kabuğu, Zerdeçal ve Zencefil Bileşimi ne işe yarar ?

“VİRÜSTEN KORUNMAK İSTİYORSANIZ ÖNCE BOĞAZINIZI KORUMALISINIZ”

Nar kabuğu ekstraktında bulunan punicalagin etken maddesinin bu tür virüsler üzerinde öldürücü etkisi olduğunu gösteren birçok çalışma var Kalabalık yerlere gittiyseniz. Okullar, metrolar, toplu taşıma araçları gibi insanların yoğun olduğu yerlere gidiyor isenize veyahut çevrenizde insanlar hapşırıyor, öksürüyor, tıksırıyor ise yanınızda koruyucu şekersiz pastil taşımanız gerekiyor. Bu pastili ağzınıza alıp erittikten sonra 1 saat kadar herhangi birşey yiyip içmeyeceksiniz. Çünkü mideye indiğinde bunlar etkisiz hale geliyor. Nar kabuğu ekstraktı, zencefil ve zerdeçal ekstraktı bunlar önemli bu ekstarktı bulunduran pastiller önemli neden pastil eğer biz bunları çay olarak tüketirsek bu hemen midemize gidecek şekersiz pastil olması niye önemli çünkü bu ağzınızda yapışıyor. İçerisinde doğal zampksı doğal maddeler var. 1 saat birşey yiyip içmeyin dememizin nedeni bu boğaza yapışarak vürüslerini oralara yapışmasını önlüyor. Yani koruma ağızda başlıyor.

Boğazınızda herhangi olumsuzluk hissettiğinizde günde en fazla 6 taneye kadar pastil kullananılır. Virüse yakalandıktan sonra maalesef antiviral ilaç çok az. Daha sonrasında etkileri oldukça sınırlı. Ama yine de virüs vücuda girdiyse; antiviral ilaç grubu ile birlikte nar kabuğu, zerdeçal ve zencefil içeren sekersiz pastillerin kullanılması , semptomları rahatlatıyor, nefes almayı kolaylaştırıyor, yüzde 60 daha hızlı virüsler yok ediliyor.Öksürürken ya da hapşırırken ağız ve burnunuzu mendille ya da kolunuzla kapatın. Grip belirtileri gösteren kişilerle yakın temas kurmayın.