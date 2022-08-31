Nakil öncesi hastanede dünya evine giren lösemi hastası taburcu oldu

Tedavisinin sürdüğü Kent Hastanesi’nde kök hücre nakli öncesinde nişanlısı Güneş Özkaya (43) ile hastanede nikah masasına oturan lösemi hastası İlker Çamur (44) tedavisinin ardından taburcu oldu. Çamur ve eşi Güneş hemşirelerin alkışları arasında hastaneden el ele ayrılırken, Doç. Dr. Ahmet İfran, “Şu anda kemik iliği çalışıyor, tüm kan değerleri normale doğru gelmeye başladı. Yani verdiğimiz kemik iliği çalışıyor, işler yolunda” dedi.

İzmir’de bir inşaat şirketinde asistan olan Güneş Özkaya ile işletmeci İlker Çamur üç yıl önce tatilde tanıştı. Seyahati, çadır kampı yapmayı çok seven ikilinin arkadaşlıkları evlilik yolunda ilerlerken, yaptırdıkları sağlık kontrolü sonrasında tüm planları suya düştü. Geçen yıl kendisine doğum günü hediyesi olarak check-up paketi satın alan Özkaya, sevdiği adama da ısrar etti, kontrolü birlikte yaptırdı. Ancak herhangi bir yakınması olmayan Çamur’un kan değerleri kötü çıktı. Hastane, doktor sürecinde Çamur kan kanseri ve 4. evre lenfoma olduğunu öğrendi. Çamur’un tedavisine geçen Eylül’de Ege Üniversitesi Hastanesi’nde başlandı. Çamur, Aralık ayında da koronaya yakalandı, ölümden döndü. Birlikte gelecek hayalleri kuran çift ilişkilerini resmiyete dökmek istedi. Ancak tedavi yüzünden nişan 1 Mayıs’ta hastanede yapıldı. Kök hücre nakli kararı alınan Çamur’un vericisi olmaması üzerine akraba dışı donör arayışı başladı. TÜRKÖK Bankasından uygun verici bulunan Çamur, kemik iliği kök hücre nakli için 26 Temmuz’da İzmir Kent Hastanesi’ne nakledildi. Özkaya, bu tedavi süreçlerinin her anında nişanlısının yanında olurken, Çamur da yakınlarına sevdiği kadınla nakilden önce evlenmek istediğini söyledi. Gerekli hazırlıklar tamamlandı, çift hastane odasında gelinlik ve damatlıklarını giyerek yakınlarının, doktor ve hemşirelerin hazır bulunduğu törenle dünya evine girdi. Şahitliklerini EÜ. Hastanesinden Prof. Dr. Fahri Şahin ve İzmir Kent Hastanesi Kemik İliği Nakli Merkezi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet İfran’ın yaptığı 1 Ağustos’ta gerçekleşen nikah töreninin ardından çift balayı yerine taburcu olacakları güne kadar tecritte tutulacakları Kemik İliği Nakli Merkezindeki odaya alındı. Nakil için gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra İlker Çamur’a bir gönüllünün bağışladığı kök hücre 9 Ağustos’ta başarıyla nakledildi. Kan değerleri yükselen Çamur, 29 Ağustos’ta eşi Güneş’le birlikte taburcu oldu. Çifti hemşireleri alkışlarla evlerine uğurladı.

Donörümüze minnettarız

Elini hiç bırakmadığı eşine tanı koyulduğu günden bu yana can yoldaşlığı yapan, moral veren Güneş Özkaya Çamur, hastaneden ayrılırken şöyle konuştu:

“İlker’in sağlık değerleriyle ilgili sıkıntı olduğunu için mecburi olarak hastanede yatış sürecimiz devam etti. İlker nakil öncesi nikahımızın olmasını istiyordu, böyle bir dileği vardı. Biz de bunu gerçekleştirmek istedik. Bu İlker’e de moral olacaktı. Yakın akraba olarak donörümüz yoktu. Dış nakil gerçekleşti. Bu süreçte de donörümüz olan kişiye minnettarız, inşallah bir gün onunla da karşılaşırız. Nakil süreciyle ilgili endişelerimiz vardı. nasıl olacak, sağlık olarak reaksiyonlar neler olacak, herhangi bir komplikasyonla karşılaşacak mıyız, diye. Ama bu süreçte doktorumuz Ahmet İfran bize çok yardımcı oldu, hemşirelerimizin hepsi çok iyiydi, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Zorlu anlarımız oldu, sıkıntılı geceler de geçirdik ama onların manevi desteği, özverileri çalışmalarıyla bu süreçleri de atlattık. Doktorumuzun belirttiğine göre hücre akışı sağlanıyor şu anda yani bebeklerimiz oluyor, eve gidip o bebeklere bakmaya başlayacağız.”

“Kendimi çok iyi hissediyorum”

Nakil sonrasında kendisini çok iyi hissettiğini belirten İlker Çamur nikah sürecinin moral olduğunu söyledi. Çamur, “Kent hastanesi doktorlarımız, hemşirelerimiz olsun onların destekleriyle bu süreci gayet güzel atlattık. İnşallah bundan sonra daha iyi bir süreç bizi bekliyor, umut doluyuz” dedi. Çamur bir gönüllü verici sayesinde hayat bulduğunu vurgulayarak, herkesi kök hücre vericisi olmaya davet etti.

“Kemik iliği çalışıyor, işler yolunda”

Kent Hastanesi Kemik İliği Merkezi Hematoloji Uzmanı Ahmet İfran da İlker Çamur’un sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Verici bulma konusunda şanslarının yaver gittiğini belirten Doç. Dr. İfran, “Nikahımızı kıydık, sonrasında oldukça da başarılı bir nakil süreci geçirdik. Bundan sonraki dönemde artık hastalık kontrolünün devamını bekleyeceğiz. Takiplerimiz devam edecek. Şu anda kemik iliği çalışıyor, tüm kan değerleri normale doğru gelmeye başladı. Zaten o yüzden taburcu edebiliyoruz. Oransal olarak baktığımızda yüzde 80-90 onlar için ayrı testleri var, onları ilerleyen dönemde yapacağız. Hastalık kontrolüne zaten onlar katkı sağlayacak. Ama şu anda diyebiliriz ki verdiğimiz kemik ili çalışıyor, işler yolunda” diye konuştu.