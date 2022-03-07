Nadir hastalıkların tanı sürecine mobil uygulama desteği

Genetik hastalıkların tanı sürecini, hastalığa özel tanı kitleri ve yapay zekâ destekli algoritmalarla hızlandıran Gene2info, sunduğu ilklere bir yenisini daha ekledi. IOS ve Android cihazlarında kullanıma sunulan Gene2var mobil uygulaması, analiz sürecinin cep telefonundan gerçek zamanlı olarak takip edilmesine imkan veriyor ve önceki raporlara hızla ulaşabilme kolaylığı da sağlıyor.

Gene2info’nun çözümü, genetik örneğin alınmasından tanıya uzanan süreyi özel bir teknolojiyle önemli ölçüde kısaltıyor. Sunulan eşsiz kullanıcı deneyimi, “Gene2var” mobil uygulama ile şimdi bir adım öteye götürülüyor.

Doktorlar analiz sürecini gerçek zamanlı takip edebiliyor

Gene2info Kurucu Ortağı Bahadır Onay, mobil uygulamanın yayına alınmasıyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Nadir hastalıklarda, hastanın tedaviye bir an önce ulaşabilmesi açısından, hızlı tanı çok önemli. Gene2info’nun hedefi de tam olarak bu. Hızlı ve uygun maliyetli çözümlerle, doktorlarımıza, hastalarımıza ve genel olarak sağlık sistemimize katma değer sunuyoruz. Gene2var, sunduğumuz ve bir ilk olma niteliği taşıyan analiz sürecinde, doktorların örneklerin durumunu takip edebileceği, genetik analiz raporlarını oluştukları anda görebileceği, geçmiş örneklere ve istatistiklere ulaşabileceği çevrimiçi bir platform. Web üzerinden kullanılabilen bu platformu şimdi mobil dünyaya da taşıdık. Böylece hekimler Gene2var platformuna akıllı telefonlarından da ulaşabilecek. Mobil uygulama ile hekimlerin test sürecine erişimini kolaylaştırarak tanı başarısını ve hızını artırmayı hedefliyoruz.”

Tüm hekimlere uçtan uca çözüm sağlıyor

Gene2info, genetik tanıda, nadir hastalıklarla ilgili çalışan tüm hekimlere uçtan uca bir çözüm sunuyor. Çözüm hastalığa özel genetik tanı kiti geliştirilmesi, hastanın biyolojik örneğinin doktordan alınması, anlaşmalı laboratuvarlarda genetik tanı kiti ile biyolojik örnekten DNA’nın ayrılması, Yeni Nesil Dizileme (NGS) yöntemleriyle DNA’nın dizilenmesi ve yapay zeka destekli biyoinformatik analizle medikal genetik tanı raporunun oluşturulmasına kadar tüm süreci kapsıyor.