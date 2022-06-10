Nadir hastalıklara yönelik 1 yılda 12 bin analiz testi gerçekleşti

Genetik hastalıkların tanı sürecini, hastalığa özel tanı kitleri ve yapay zekâ destekli algoritmalarla hızlandıran Gene2info, büyümeye devam ediyor. Gene2info olarak 2021 yılında nadir hastalıklar alanında gerçekleştirdiğimiz genetik analiz sayısını 6 kat artıran ve yıllık 12.000 test sayısına ulaşan Gene2info, 2020’de ADA, CLN2, PHEX, CSID olmak üzere 4 nadir hastalık için sunduğu genetik analiz hizmetine 2021 yılında 8 nadir hastalık daha ekleyerek hizmeti verdiği hastalık sayısını 12’ye çıkardı.

Suudi Arabistan’a da hizmet verecek

Şirketin son bir yıllık gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulunan Gene2info Kurucu Ortağı ve CEO'su Bahadır Onay, “Yurt dışında Yunanistan, Bulgaristan, Kazakistan ve Irak’a da bu yıl itibarıyla nadir hastalıklara ve bağışıklık sistemine ilişkin genetik analiz hizmetlerini sunmaya başladık. Nisan itibarıyla organlarda aşırı yağ depolanmasıyla seyreden bir nadir hastalık olan Gaucher hastalığının genetik analizine yönelik Irak’ta hizmet veriyoruz. 2022 yılında Doğu Avrupa ve Orta Doğu’da daha çok noktaya test hizmetimizi ulaştırmayı hedefliyoruz. Suudi Arabistan bunlardan biri. Bu doğrultuda test sayısında da artış olacak. Amacımız nadir hastalıkların tanısında geleneksel yöntemler yerine daha kesin ve kısa sürede sonuç veren genetik analizin kullanımını artırmak, bu yolla hastaların tedaviye en kısa sürede ulaşabilmelerine aracı olmak” dedi.

Dünyada çok ilgi görüyor ama insan kaynağı az

Genetik analize son 4 yıl içinde 2 milyon dolarlık harcama yaptıklarını dile getiren Bahadır Onay, şunları söyledi: “Genetik testler dünya çapında uzun zamandır etkin biçimde kullanılıyor. Bu alanda özellikle Pandemi ile birlikte pek çok yenilikler de geliştirilmiş durumda. Bu çalışmaların sürdürülebilirliği ve artması için gerek akademi gerek özel sektör ve hatta hükümetlerin yenilikleri takip etmesi ve desteklemesi önem taşıyor. Sadece Türkiye’de değil, dünyada da yetişmiş insan kaynağı sınırlı. NGS teknolojisi son 3-4 yılda bilinir hale geldi, bu konuyu bilen insan sayısı da çok sınırlı. Sevindirici olan, bu konuda giderek daha fazla üniversite eğitimleri verilmeye başlandı. Henüz bu kadar öğrenciye yanıt verebilecek bir istihdam olanağı yok. Ancak bununla birlikte istihdam olanaklarının önümüzdeki yıllarda hızla artacağını düşünüyoruz. Yetişmiş insan gücü bu alanda çok kritik bir öneme sahip. Bu alanda çalışmak isteyen gençler öncelik olarak biyoinformatik araçları ve laboratuvar tekniklerine yoğunlaşmalı. Bunun yanında son yıllarda kullanıcı dostu programlar aracılığıyla dizileme veri analizi sonuçlarından neler ortaya çıkarılabildiğini ve bu sonuçları yorumlamayı öğrenmesi mümkün. Genetik analiz dünyada çok ilgi gören bir alan. Bu alanda çalışmaya ne kadar erken başlanırsa o minvalde avantaj elde edilebilir.”