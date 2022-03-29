Müzik Dinlemenin Akıl Sağlığına Yaptığı Devasa Katkı Açıklandı!

“Müzik ruhun gıdasıdır.” sözü, bugüne kadar gerçekleştirilen bilimsel araştırmalarla pek çok kez doğruluğu kanıtlanmış bir şekilde karşımıza çıkmıştı. Müzik dinlemenin zihinsel sağlığa pozitif etkisi olduğu bilinirken, yapılan yeni bir araştırma bu etkinin ne kadar büyük ve önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

779 katılımcıyla gerçekleşen toplamda 26 farklı bilimsel çalışmanın sonuçlarının derlendiği yeni bir araştırma, müzik dinlemenin, çalmanın ve söylemenin zihinsel sağlığa kilo vermek ya da düzenli olarak egzersiz yapmak kadar katkı sağladığını ortaya koydu. Öte yandan araştırma, gelecekteki tedaviler için önemli bir adım oldu.







Müzik dinlemek, zihinsel sağlığa egzersiz ile benzer oranda etki gösteriyor





Jama Network’te yayımlanan araştırmaya göre müzik kaynaklı zihinsel sağlık iyileşmesi, fiziksel egzersiz veya kilo verme programlarını uygulayan kişilerde görülen aynı türde etkinin 'ucundan da olsa' aynı seviyede yer alıyor. Araştırma, özellikle müziğin refahı ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesini (bir kişinin bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal iyilik hali) yüksek ölçüde geliştirdiğini gösterdi.

Araştırmacılar, sekiz çalışmadan oluşturdukları bir alt gruptan elde ettikleri sonuçla birlikteyse klinik müzik tedavilerinin çeşitli koşullarda sağlıkla ilgili yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olduğunu gözlemledi. Öte yandan tedavilerin ne kadar iyi sonuç verdiğinin bireyler arasında önemli derecede fark ettiğine de dikkat çekti.



Yapılan bu çalışmanın sağlık uzmanlarını bir tür müzik terapisini tedavi olarak kullanmaya teşvik etmesi umuluyor. Yine de araştırmacılar, çalışmalarının sonunda belirli klinik ve halk sağlığı senaryolarında tedavinin kullanımı için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu da belirtti.



Kaynak: Webtekno