Mutasyonlu virüse dikkat

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Yüksel Pehlevan, il genelinde şu ana kadar herhangi bir mutasyonlu virüs vakasına rastlanılmadığını açıkladı. Pehlevan, vatandaşların artık eskisinden daha fazla tedbirlere riayet etmesi gerektiğini söyledi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Yüksel Pehlevan, mutasyona uğrayan ve daha hızlı bir şekilde yayılan, Türkiye’de de bu tarz vakaların görüldüğü korona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Pehlevan Kocaeli sınırları içerisinde henüz mutasyonlu virüs vakasına rastlanmadığını belirtirken, vatandaşları tedbirlere uyma konusunda daha hassas olmaya davet etti.

“Ağır hastalık yapma kapasitesinin olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi yok”

Mutasyonlu virüs hakkında bilgi veren Pehlevan, virüsün mutasyon geçirmesinin, virüsün genetik yapısında oluşabilen değişikliğe bağlı olarak hem hastalık yapma kapasitesindeki değişim hem de vücuda girme kapasitesindeki değişim anlamı taşıdığını söyledi. Olumlu yönde olan mutasyonların bulaşım riskini azalttığını ve kendi kendini yok ettiğini dile getiren Pehlevan, “Ama olumsuz yönde olan mutasyon, özellikle İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonda bulaştırıcılık daha fazla. Ama hastalığın daha ağır geçirildiğine dair henüz elimizde bir kanıt yok. Bir de tabii ki mevcut durumda Brezilya kökenli, bir de Güney Afrika kökenli mutant virüsten bahsediliyor. Tabii korona virüsler sık mutasyona uğrayan virüsler, daha doğrusu virüsler mutasyona uğrarlar. Önemli olan burada bulaştırıcılığının artması veya aynı zamanda hastalık yapma kapasitelerinin artmış olması. Ama şu anda İngiltere’deki virüsün daha fazla yani ağır hastalık yapma kapasitesinin olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi yok. Tabii bu konuda da çalışmalar devam ediyor ama şu kesin ki; daha hızlı bulaşıyor ve daha hızlı enfekte ediyor insanları” dedi.

“Her tarafa yayılma potansiyeli var”

Kocaeli genelinde henüz tespit edilmiş bir mutasyonlu virüs hastası olmadığını söyleyen Pehlavan, “Ama bu gelmeyecek anlamına gelmez. Çünkü ülkede görüldüğü an her tarafa yayılma potansiyeli var. Çünkü ülkemizde ilk korona virüs vakasına 11 Mart tarihinde rastlandı. Daha sonra geldiğimiz durum ortada ve özellikle geçtiğimiz yılın son üç ayında inanılmaz bir vaka artışı oldu. Alınan tedbirler sayesinde, sağlık personelinin inanılmaz önlemi sayesinde belli bir oranda kontrol altına alınmış durumda. Yalnız tabii ki mutasyon olayı biraz daha farklı bir yöne çekebilir. Onun için özellikle bulaştırıcılık açısından artmış bir bulaştırıcılık söz konusu. Tedbirleri kesinlikle elden bırakmamamız lazım. Eskisinden daha fazla tedbirlere riayet etmemiz lazım. Mutlaka maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz lazım. Bir diğer husus, özellikle önlemleri aldık, sokağa çıkma yasakları var, ama aile içi bulaşı çok önemli. Aile içi bulaşta özellikle çok hızlı yayılım söz konusu. Onun için aile toplantıları, taziyeler, düğünler ya da yemek toplantıları kesinlikle yapılmamalı. En azından bir süreliğine bu organizasyonlardan kesinlikle uzak durulmalı. Bu şekilde en yakınımızdan, en sevdiklerimizden büyük oranda tehlike gelebilir. Bunu hiç göz ardı etmememiz lazım” diye konuştu.

“Mutasyonlu virüse karşı mevcut aşıların etkili olduğu yönünde görüşler var”

Ülke ve il genelinde aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Pehlevan, aşı olan vatandaşların da rehavete kapılmaması gerektiğini vurguladı. Önlemlerin bırakılmaması gerektiğinin altını çizen Pehlevan, “En son hasta taburcu olana kadar maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmeli. Mutasyonlu virüse karşı mevcut inaktif aşıların etkili olduğu yönünde görüşler var ve etkili olacaktır, bundan eminim. Ama bu konuda bilimsel olarak bir bilgi verme durumu söz konusu değil. Ama aşılama çalışmaları son derece başarılı bir şekilde gidiyor. İnaktif aşı virüsün bütün partiküllerini içeriyor. Dolayısıyla etkili bir aşı olduğunu düşünüyoruz. Bakanlığımız, sağlık personelleriyle birlikte bu konuda inanılmaz bir performans gösterdi ve aşılama çalışmaları son hızla devam ediyor. Önümüzdeki haftadan itibaren de 65 yaş üstü vatandaşlarımıza aşılamanın başlayacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu.