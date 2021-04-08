Mutasyonlu korona belirtileri nelerdir? Grip mi korona mı?

Mutasyona uğrayan koronavirüs ve varyantları hızla yayılmayı sürdürürken, bulaş belirtileri de değişikliğe uğruyor.

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte soğuk algınlığı, nezle ve grip vakalarında artış yaşanıyor. Vatandaşlar, halsizlik, burun akıntısı, ateş ve benzeri belirtilerle solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanıyor.

Ancak hem mutasyonlu virüs hem de pandeminin genel seyrinde değişiklikler saptandı. Vaka sayılarındaki hızlı artış paniğe sebep olurken uzmanlar mutasyon virüse karşı ciddi anlamda vatandaşları uyarıyor.

Özellikle İngiltere mutasyonunun burun akıntısı ve nezle belirtileri ile ortaya çıktığının belirlenmesi vatandaşları endişelendiriyor. Peki mutant virüs belirtileri nelerdir? Grip ve nezle olanlar dikkat..

MUTASYONLU VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Baharla birlikte pandeminin seyri de değişti. Öksürük ve ateş artık ilk semptom olmayabiliyor. Burun tıkanıklığı ve nezle belirtisi de görülmeye başlandı. Hastaların büyük bölümü hapşuruk ve burun akıntısı ile başvurmaya başladı.

Vatandaşların bu nedenle daha çok kulak-burun-boğaz servislerine başvurdukları da gözlendi. Mutasyonlu virüs eski virüse göre çok daha bulaştırıcılık özelliğine sahip. Çok az bir virüsle bile insanları enfekte edebiliyor.

-Baş dönmesi

-Bilinç durumunda bozukluk

-Baş ağrısı

-Tam da nedeni belli olmayan semptomlar çok sık görülen belirtiler arasında.

-Boğaz ağrısı

-İshal, mide bulantısı ve kusma gibi gastrointestinal belirtiler

-El ve ayak parmaklarında renk değişikliği

-Cilt döküntüsü

-Tat alma veya koku duyusunun kaybı