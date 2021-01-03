banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
Sakal tıraşı olmadan işe gitti, kovuldu
Yılbaşı Gecesi En Çok İzlenen Kanal Hangisi Oldu?
Yılbaşı Gecesi En Çok İzlenen Kanal Hangisi Oldu?
PTT zarar rekoru kırdı
PTT zarar rekoru kırdı
Şiddetli yağışlar geliyor!
Şiddetli yağışlar geliyor!

Mutasyona uğrayan virüs daha tehlikeli

Korona virüse karşı şu anda tam yararlı ve etkili ilacın olmadığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, yapılan aşılardan kaçabilecek mutasyonların olabileceği için bir süre daha maske, mesafe, hijyen ve 14 kurala uyulmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Sağlık 03.01.2021, 09:58
6
Mutasyona uğrayan virüs daha tehlikeli

Korona virüse karşı şu anda tam yararlı ve etkili ilacın olmadığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, yapılan aşılardan kaçabilecek mutasyonların olabileceği için bir süre daha maske, mesafe, hijyen ve 14 kurala uyulmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın İngiltere’de ortaya çıkan mutasyon virüsünün Türkiye’de 15 kişide görüldüğünü açıklamasının ardından gözler uzmanlara çevrildi. Korona virüs tedavisi için tam yararlı ve etkili olabilecek bir ilacın olmadığını belirten Özel Medicana Bursa Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, aşının yaygın kullanımı ile korunmak için biraz daha zamana ihtiyaç olduğunu söyledi. Aşıdan kaçabilecek mutasyonların düşük ihtimalle olabileceğini belirten Mıstık, “Ancak bu ihmal edilir düzeyde kalacaktır. Bu sebeple daha bir süre maske, mesafe, hijyen ve 14 kurala uyulması korunma açısından önemlidir. İngiltere’den ilk kez bildirilen ve dünyada yankı uyandıran, seyahat kısıtlamalarına sebep olan mutasyon ile bir RNA virüsü olan SARS-CoV-2’nin daha hızlı bulaştığı ile ilgili olduğu açıklanmış ve daha sonra birçok ülkede bu mutasyonun görüldüğü ifade edilmiştir. Hemen akabinde Almanya’dan virüste 17 farklı mutasyon tespit edildiği bildirilmiştir. Ancak Almanya’dan bildirilen mutasyonların virüsün hastalık yapıcı özelliğinde değişiklik yapıp yapmadığı, mevcut aşıyı etkisizleştirip etkisizleştirmediği hakkında bir bilgi verilmemiştir” dedi.

Mutasyonların hızlı çoğalan tüm RNA virüslerinde gelişebilmekte olduğunu belirten Mıstık, “Sonuçları virüsün bulaşmanın artmasına veya azalmasına, daha ağır veya daha hafif bir hastalık oluşturmasına, şu anda mevcut aşıların etkinliğinde değişime veya etkinliğinin azalmasına, yeni bir virüs gibi mutasyona uğramış virüsle salgınlara sebep olabileceği düşünülmelidir. Şu ana kadar dünya da aşı ile kökü kazınmış tek bir virüs çiçek virüsüdür. Bu sebeple tüm mikroorganizmaların kendi hayatlarını devam ettirmek için koruma mekanizmalarını geliştirebilecekleri ve onların da kendi akılları olduğunu düşünmek gerekir. Covid-19 virüsü için tedavide tam yararlı ve etkili olabilecek bir ilaç yoktur. Aşının yaygın kullanımı ile korunmak için biraz daha zamana ihtiyaç vardır. Aşıdan kaçabilecek mutasyonlar düşük olasılıkla olabilecektir. Ancak bu ihmal edilir düzeyde kalacaktır” şeklinde konuştu.

Virüslerin bir kısmında gen olarak sadece DNA varken bir kısmında sadece RNA olduğunu belirten Mıstık, “Bu sebeple virüsler RNA virüsleri ve DNA virüsleri olarak iki büyük gruba ayrılır. Virüsler ancak canlı bir hücre içinde çoğalma yeteneğine sahiptir. Girdiği hücrenin elemanlarını kendi genetik şifresi ile kontrol altına alır ve çoğalırlar. Buna replikasyon denir. Virüsler yaşamaları ve çoğalmaları için canlı bir hücre içinde bulunmak zorundadır. Dış koşullarda çoğalmaları söz konusu değildir. Bu çoğalma sırasında bir RNA virüsünde tek bir yeni virüs oluşumunda mutasyon milyonda bir iken bu oran DNA virüslerinde milyarda birdir. Kısaca RNA virüsleri DNA virüslerinden bin kat daha fazla mutasyona uğrar. Virüslerde mutasyon, çevrenin olumsuz etkisi, kullanılan virüse etkili ilaçlar, aşılar, başka bir virüsten gen aktarımı, kendiliğinden veya yanlış şifreleme sonucunda oluşur. Mutasyonların sayısı arttıkça virüsün hücreye yapışması, çoğalması, bulaşması, daha önce aynı virüsle oluşan enfeksiyona karşı oluşan bağışıklığın ortadan kalkması, bu virüsle yeniden hasta olunması, mevcut aşı varsa aşıya karşı yanıtta değişiklik gibi birçok sonuç ortaya çıkabilir” şeklinde konuştu.
Yorumlar (0)
banner429
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 16 30
2. Galatasaray 15 30
3. Gaziantep FK 15 28
4. Beşiktaş 14 28
5. Hatayspor 15 27
6. Fenerbahçe 14 26
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 15 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Göztepe 15 19
11. Konyaspor 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Ankaragücü 15 15
18. Gençlerbirliği 14 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 16 21
11. Ümraniye 17 20
12. Menemen Belediyespor 16 19
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 16 16
15. Akhisar Bld.Spor 16 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Tottenham 16 29
4. Leicester City 16 29
5. Everton 16 29
6. Chelsea 16 26
7. Aston Villa 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 15 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 36
2. Atletico Madrid 14 35
3. Real Sociedad 17 29
4. Villarreal 17 29
5. Sevilla 15 27
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Real Betis 17 20
10. Cádiz 16 19
11. Athletic Bilbao 16 18
12. Levante 16 18
13. Deportivo Alaves 16 18
14. Real Valladolid 17 18
15. Getafe 16 17
16. Elche 14 16
17. Eibar 16 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 15 13
20. Huesca 16 12