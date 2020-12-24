Mutasyona uğramak nedir? Covid-19 nasıl mutasyona uğradı? Varyant ne demek?

Mutasyon ve varyant kelimelerinin anlamları koronavirüs son dakika haberleriyle araştırılmaya başlandı. İngiltere Sağlık Bakanı koronavirüsün mutasyona uğradığını belirtti. Peki ama mutasyon ne demek, varyant ne anlama gelir?



Mutasyon varyant ne demek?

Mutasyon ve varyant kelimeleri değişim anlamına gelmektedir. Mutasyon, varyant ya da değişinim, bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır. Mutasyonlar, genel olarak germ hattı mutasyonları ve somatik mutasyonlar olmak üzere ikiye ayrılır.





Danimarka'daki vizon çiftliklerinde koronavirüsün mutasyona uğramış bir türünün ortaya çıkması üzerine, Hollanda Bilim Kurulu (OMT), ülkedeki bütün çiftliklerin 1 Ocak'tan önce kapatılmasını istedi. Bunun yasal olarak mümkün olduğunu belirten hükümet, vizon yetiştiricilerine ödenecek tazminata ilişkin bir yasal düzenleme hazırlıyor.

Peki nedir bu mutasyon?

Mutasyon bir canlının, virüsün veya bir organizmanın gen dizilimlerinde meydana gelen kalıcı değişmelerdir.



Virüsteki değişim yeni bir aşı gerektirir mi?

İngiltere'nin Baş Tıbbi Danışmanı Chris Witty'de dahil olmak üzere bilim insanları , şimdilik yeni mutasyona uğramış korona virüsünün aşılar üzerinde yeni bir etkisi olduğuna dair bir kanıt bulamadı.

Mutasyona uğramış korona virüsü daha mı tehlikeli?

Korona Virüs ilk görüldüğünden bu yana beş binden fazla mutasyona uğradı. Ülkemizde de uygulanılacağı öngörülen mRna aşısında virüsün tamamı vücuda enjekte ediliyor. Acıbadem Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof Dr. Tanıl Kocagöz'e göre bu kadar yüksek bir proteinin vücuda verildiği zaman virüse karşı farklı antikorlar oluşturmaktadır.



Kocagöz: ''Bir bölgede olacak mutasyon dediğimiz şey bu 1255 aminoasitten bir tanesini değiştiriyor. 3 mutasyon olursa 3 tanesi değişiyor ama onun değiştiği bölgeye karşı değil başka bölgelere karşıda bir çok antikor olduğu için vücudumuzda bu kadar bir iki aminoasitlik değişiklerin oluşan bağışıklılığı etkilemeyeceğini düşünülüyor'' dedi.