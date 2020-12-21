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Mutasyon geçiren korona virüse karşı çocuklar daha korunmasız
Imperial College London Epidemiyoloji Profesörü olan Neil Ferguson mutasyon geçirmiş korona virüse karşı çocukların daha dirençsiz olduğunu söyledi
Sağlık 21.12.2020, 22:54
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Britanya'da ortaya çıkan ve çeşitli ülkelere yayılan mutasyon geçirmiş korona virüsle ilgili çok önemli bir haber geldi. İngiltere hükümetine tavsiyede bulunan NERVTAG ekibinden Prof. Dr. Neil Ferguson, çocukların korona virüs varyantıyla enfekte olma risklerinin daha yüksek olabileceğini öne sürdü.
Imperial College London'da Epidemiyoloji Profesörü olan Neil Ferguson, çocukların mutasyon geçiren virüse karşı daha dirençsiz olduğuna dair bir ipucu bulunduğunu iddia etti.
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