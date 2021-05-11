Mustafa Çalışkan: “Kaliteli baklavayı görünüşünden anlayabiliriz”

Hamza Efendi Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çalışkan kaliteli baklavanın nasıl anlaşılacağını ve baklavada yapılan hileleri açıkladı.

Ramazan Bayramının yaklaşması ile birlikte en çok tercih edilen tatlı olan baklava ile ilgili kaliteli olup olmadığını nasıl anlarız soruna dair yorumlarda bulunan Mustafa Çalışkan “Baklava üretiminde kullanılan ürünlerde bazı hileler yapılmaktadır. Yapılan hileler insan sağlığı açısından ciddi tehlikeler oluşturur. Kaliteli baklavayı görünüşünden de anlayabilirsiniz. Çünkü doğal şekerle üretilen baklava, glikoz şurubu ile üretilen baklava kadar parlak olmaz. Tüketiciler bu konuda bilinçli olmalı” dedi.

Baklava üretiminde kullanılan ürünlerin fiyatının yüksek olmasına dikkat çeken Mustafa Çalışkan “Tüketiciler yaşadığı maddi zorluklardan dolayı ürünlerin ucuz alternatiflerine yöneliyor. Ancak özellikle tatlılarda piyasa fiyatının altında satılan ürünler ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Düşük maliyetle baklava satmak isteyen üreticiler ham maddenin alternatiflerine yöneliyor. Örneğin doğal şeker yerine mısır şurubu ya da glikoz şurubu kullanarak maliyetlerini düşürüyor. Mısır ve glikoz şurubu kanser, karaciğer büyümesi gibi hastalıklara davetiye çıkarıyor” dedi.

Baklavadaki yapılan hileler

Baklava üretiminde yapılan hileleri açıklayan Hamza Efendi Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çalışkan “Baklava üretiminde en sık başvurulan hileler; Antep fıstığı yerine bezelye veya gıda boyası ile renklendirilmiş yer fıstığı kullanımıdır. Bunu yanında tereyağı yerine maliyeti düşük olan margarin kullanımı da maliyeti düşürmek için başvurulan hilelerdendir” açıklamalarında bulundu.

Ucuza mal edilen baklavaların renk ve görüntüsünde farklılıklar olduğunu dile getiren Çalışkan “Glikoz şurubu ile üretilen baklavaların görüntüsü daha parlak ve açık renktedir. Ayrıca yedikten sonra mide yanması gibi problemlere neden olur. Kaliteli baklava şekerlenir ve bozulur. Bozulmuyorsa doğal şekerle üretilmemiştir” dedi.