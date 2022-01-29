banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Palandöken: “En fazla elektriği esnaf ödüyor”
Hurda araçlar toplatılıyor
Hurda araçlar toplatılıyor
Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Tarifi!
Kılıçdaroğlu'dan Cumhurbaşkanı Tarifi!
Yeni vergi istisnası Resmi Gazete'de
Yeni vergi istisnası Resmi Gazete'de

Muş’ta UMKE, AFAD ve JAK’tan nefes kesen tatbikat

Muş’ta, UMKE, AFAD ve JAK işbirliğiyle ‘Gelişim Eğitimleri’ kapsamında, karda yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Sağlık 29.01.2022, 08:35
Muş’ta UMKE, AFAD ve JAK’tan nefes kesen tatbikat

Muş’ta, UMKE, AFAD ve JAK işbirliğiyle ‘Gelişim Eğitimleri’ kapsamında, karda yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Muş Güzeltepe Kayak Merkezinde organize edilen kurtarma tatbikatında, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri görev aldı. Senaryo gereği kayak yaptıkları sırada yaralanan 2 vatandaş 112’den yardım istedi. Bölgede hazırda bekleyen UMKE, AFAD ve JAK timleri, zaman kaybetmeden kar motorları ve paletli ambulansla yaralıların bulunduğu alana acil şekilde ulaşım sağladı. İlk müdahalesi yapılan yaralı şahıslar, buradan sedye ve kar motoruyla taşınarak paletli ambulansla Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. Zor şartlarda yürütülen 4 saatlik kurtarma operasyonu, gerçekleri aratmadı.

“Her durum ve her anda göreve hazırız”

Tatbikatla ilgili gazetecilere bilgi veren UMKE birim sorumlusu İsmail Yıldırım, UMKE olarak AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleriyle beraber yaralı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiklerini söyledi. Gelişim eğitimleri kapsamında bu tatbikatları sürekli olarak yaptıklarını kaydeden Yıldırım, “Bugün Muş Güzeltepe Kayak Merkezinde iki yaralı kurtarma operasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de bu tatbikatlarımız ve eğitim çalışmalarımız devam edecektir. Gerçeği aratmayan bir tatbikat oldu. Biz her durum ve her anda 7 gün 24 saat bekleyecek şekilde hazırdayız” dedi.

“Coğrafi konum gereği birçok afetle karşılaşıyoruz”

Bölgenin coğrafi konumu gereği birçok afetle karşılaşabildiklerini anlatan Yıldırım, “Kışın yoğun kar yağışı nedeniyle bunların başında karda yaralanmalar, çığ tehlikeleri, araç kazaları gibi durumlar meydana gelmektedir. Kendimizi daha hazır bulundurmak için bu tarz tatbikatlar gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

AFAD-Sen Genel Başkanı ve AFAD Muş İl Müdürlüğü Planlama ve Zarar Azaltma Şube Müdürü Ayhan Çelik ise bu tür operasyonları sürekli olarak icra ettiklerini ifade ederek, “Özellikle ocak ayında, kış şartlarının çok ağır geçmesi nedeniyle AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekibine çok fazla görev düştü. Bu görevleri layıkıyla yapabilmek amacıyla tatbikatları sık sık tekrarlıyoruz. 7/24 her an, her türlü afet tehlikelerine karşı hazır bir şekilde bekliyoruz” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11