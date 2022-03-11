Muşlu çift, 15 yıldır beklediği çocuk müjdesini Diyarbakır’da aldı

Muş’ta yaşayan Serap ve Muharrem Yıldız çiftinin 15 yıldır evlat sahibi olmak için başvurdukları hastanelerde gördüğü tedaviler olumsuz sonuçlandı. Çift, Diyarbakır’da gördükleri tedavinin olumlu yanıt vermesiyle müjdeli haberi aldı.

Muş’ta yaşayan Serap ve Muharrem Yıldız çifti 15 yıldır doğal yoldan evlat sahibi olamıyordu. Birçok ilde hastanelerde başarısız tüp bebek denemeleri ile umudunu yitiren çift, daha sonra arkadaş tavsiyesiyle Diyarbakır’da Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvurdu. Detaylı değerlendirmeler sonucu yumurta rezervinin zayıf olduğu tespit edilen Serap Yıldız, üçlü kombine tedavi olan PRP, akupunktur ve fitoterapi sonrası müjdeli haberi aldı. Gözyaşları içerisinde gebelik kesesini gören çift, şimdilerde çocuklarını kucaklarına almak için gün sayıyor.

“Doğru hekim, doğru klinik ve tedavi başarının ana anahtarıdır”

Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, hiçbir hastanın umutsuzluğa kapılmaması gerektiğini ve doğru hekim, klinik ve tedavi başarının ana anahtarı olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Çoksüer, “15 yıllık evli olan hasta kliniğimize arkadaş tavsiyesiyle şehir dışından başvurdu. Biz hastayı değerlendirdiğimizde ileri derecede yumurta rezervinin zayıf olduğunu gördük. Hasta başka kliniklerde tüp bebek denemeleri yapmış, denemeler ise kaliteli yumurtalar elde edilemediği için iptal olmuş. Biz hastayı detaylı değerlendirdiğimizde hormonlarının çok yüksek olduğu yumurta rezervinin ise ileri derecede zayıf olduğunu gördük. İlk olarak hastaya PRP, akupunktur ve fitoterapi uygulaması yapmaya karar verdik. Bunları yaptıktan sonra hastamıza tüp bebek uygulamasına geçtik, daha sonra hastaya özgü iğne tedavileriyle devam ettik” dedi.

“Bende bir anne olacağı gözyaşlarını döktü”

Hastasının tüp bebek tedavisi yaparken çok umutsuz olduğunu, hiç olmayacak şekilde inancı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çoksüer, “Birçok ilde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere denemeleri başarısız olduğu için hastaya umut verici bir şey söylenmemiş. Test günü değerlerin yüksek olduğunu gördük, hastamıza söylediğimiz zaman gözlerine inanamadı. Bugün gebelik kesesini öğrenmeye geldi, baktığımızda gebelik kesesini görünce hastada müthiş bir çığlık anı oldu, hastanın mutlu anı idi hasta hiç inanamıyordu. ‘Bende bir anne olacağım’ diyerek hasta gözyaşlarına boğuldu, bu anlara tanıklık etmek bizimde en mutlu anlarımızdan bir tanesiydi. Başarı için kimse umutsuz olmasın, doğru hekim, klinik ve tedavi başarının ana anahtarıdır” diye konuştu.

“Anne ve babalık duygularını yaşamak istiyorduk”

15 yıl sonra gebe kalan 38 yaşındaki Serap Yıldız, anne ve baba duygusunu yaşamak istediklerini kaydetti. Yıldız, “Allah’ıma binlerce kez şükürler olsun bugün güzel bir haber aldık. Aile içersin de sıkıntı yaşamadık, Allah’tan gelen başımızın üzerine diyorduk. Biz de tabi anne ve babalık duygularını yaşamak istiyorduk, bu da Hakan hocanın sayesinde gerçekleşti” şeklinde konuştu.

Baba adayı Muharrem Yıldız ise çocuk hasreti olduğunu, baba olmak istediğini belirterek mutlu ve heyecanlı olduğunu vurguladı.