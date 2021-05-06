Müjde, bölgesel yağlanmalardan ameliyatsız kurtulmak artık mümkün

Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte formda kalmak isteyen birçok kişi, bölgesel zayıflama uygulamalarını araştırmaya başladı. Makeup Zone Kurucusu Serpil Durmuş, karın, basen, bacak ve bel bölgesinde meydana gelen yağlanmalardan yeni nesil cihazlar yardımıyla ameliyatsız bir şekilde kurtulmanın mümkün olduğunu belirterek, yaza formda girmek isteyenlere konuyla ilgili ipuçları verdi.

Bir yılı aşkın süredir devam eden pandeminin oluşturduğu en büyük sorunlardan biri de fazla kilolar oldu. Sokağa çıkma yasakları, hareketsiz yaşam ve mutfakta geçen zamanın artması bizlere kilo olarak geri döndü. Spor yapmaya vakit bulamayan veya spor yapmak istemeyen birçok kişi ise bölgesel zayıflama yöntemlerine yöneldi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte pandemi süresince alınan kilolardan kurtulmak, vücudunu şekillendirmek ve kilosunu korumak isteyenlerin yoğun bir şekilde merkezlerine başvurduğunu dile getiren Makeup Zone Kurucusu Serpil Durmuş, yeni nesil bölgesel zayıflama cihazları ve diyetisyen eşliğinde bu sorunlardan kurtulmanın mümkün olduğunu belirterek, konuyla ilgili bilgi verdi.

"İnatçı yağlardan kurtulabilirsiniz"

Günümüz teknolojisiyle geliştirilen bölgesel zayıflama cihazlarının vücut şekillendirmesini ve bölgesel yağ yakımını kolaylaştırdığını dile getiren Serpil Durmuş, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisiyle birlikte gelen saat kısıtlamaları ve sokağa çıkma yasakları, hareketsiz yaşamı da hayatımızın bir parçası haline getirdi. Bu süreçte maalesef ki, yeme alışkanlıklarımız ve uyku düzenimizde değişti. Bu değişiklikler de fazla kiloları beraberinde getirdi. Alınan kiloların vücutta eşit şekilde dağılmaması da şekilsiz vücutların oluşmasına neden oluyor. Bölgesel zayıflama uygulamaları da tam bu noktada devreye giriyor. Çünkü aldığınız kiloların sadece bir bölgede toplanması istediğiniz görünüme kavuşmanıza engel oluyor. Bu durumun nedeni ise o bölgelerde birikmiş olan inatçı yağlar. Ameliyatsız gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde bu inatçı yağlar uyarılarak, yakılması kolay bir hale getiriliyor. Vücut tipinize göre yapılması kararlaştırılan uygulamanın seans sayıları ise kişiden kişiye değişiklik gösterebiliyor. Yeni nesil cihazlarla gerçekleştirilen uygulamanın etkisi ilk seansta bile gözlenebiliyor."

Kesisiz, ağrısız ve risksiz

Kilo vermek ve bölgesel yağlardan kurtulmak isteyenler için diğer bir yöntemin cerrahi müdahale olduğunu anlatan Serpil Durmuş, "Her ameliyatta olduğu gibi zayıflama ameliyatları da risk içeriyor. Bunun yanı sıra oldukça yüksek ücretler karşılığında yapılıyor. Zayıflama ameliyatlarından sonra komplikasyonların gelişme imkanı da bulunuyor ve bu durum insanların yaşam kalitelerini olumsuz etkiliyor. Ancak son teknolojiyle geliştirilen cihazlarla birlikte gerçekleştirdiğimiz bölgesel zayıflama uygulamalarıyla yan etkiler olmadan, kesisiz ve ağrısız bir şekilde inatçı yağlardan kurtulmak ve sıkı bir fiziğe sahip olmak mümkün" dedi.

"Uygulamaların etkisi diyetisyen takibiyle artıyor"

Kişiye özel hazırlanan bölgesel incelme programlarının faydasını görebilmek için disiplinli bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getiren Serpil Durmuş, "Merkezimizde uygulamalarımızı diyetisyenimizde takip ediyor. Çünkü, bu işlemlerden sonra dikkat edilmesi gereken bazı ayrıntılar var. Seanslardan sonra kişilerin mutlaka bol su tüketmeleri ve yağlı gıdalar gibi sağlıksız besinlerden uzak durmaları gerekiyor. Bu noktada diyetisyenimiz, danışanımıza nasıl beslenmesi gerektiğine dair bilgiler verip, beslenme reçeteleri hazırlıyor. Çünkü, sağlıksız beslenmeye devam edilmesi durumunda yapılan uygulamalardan alınan etki azalabiliyor. Bu nedenle sağlıklı beslenme ve bölgesel zayıflama işlemlerinin eş zamanlı uygulanması gerekiyor" diye konuştu.