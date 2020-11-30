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Muhittin Böcek'ten iyi haber
Hastane odasında Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun" dedi.
Sağlık 30.11.2020, 12:48 30.11.2020, 12:55
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek, 17 Ağustos'ta koro navirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan ve 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Başkan Muhittin Böcek'in kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.
İşte Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü:
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