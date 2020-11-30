banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
'Darth Vader' David Prowse hayatını kaybetti
Muhittin Böcek'ten iyi haber
Muhittin Böcek'ten iyi haber
İsrailli yetkiliden Fahrizade itirafı: Dünya bize teşekkür etmeli
İsrailli yetkiliden Fahrizade itirafı: Dünya bize teşekkür etmeli
Dolar yeni haftaya sakin başladı!
Dolar yeni haftaya sakin başladı!

Muhittin Böcek'ten iyi haber

Hastane odasında Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'i ziyaret eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sabah saatlerinde ziyaret ettim. Kendisi bomba gibi. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz. Başkanımız sağlık çalışanlarımıza teşekkür etti ve bir an önce görevinin başına geçmek istediğini söyledi. Her şey dilediği gibi olsun" dedi.

Sağlık 30.11.2020, 12:48 30.11.2020, 12:55
12
banner422

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek, 17 Ağustos'ta koro navirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan ve 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı. Başkan Muhittin Böcek'in kısa süre içinde taburcu edilmesi bekleniyor.

İşte Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü:

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

EKOVİTRİN HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

#muhittin böcek
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı az bulutlu