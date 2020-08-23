Muhittin Böcek'ten ilk mesaj!

Antalya Büyükşehir Belediye Bakanı Muhittin Böcek, koronavirüs testi pozitif çıktıktan 5 gün sonra hastane odasında çekilmiş fotoğrafını paylaşıp iyi olduğu mesajını verdi.

Hafta başında yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıkan ve bir hastanede izole edildiği bilgisini paylaşan Muhittin Böcek'ten ikinci paylaşım geldi.

Herkese teşekkür ediyorum

Başkan Böcek hastane odasında çekilen maskeli bir fotoğrafını paylaşarak iyi olduğunu söyledi. Başkan Böcek, "Hastaneye yatışımdan bugüne kadar mesaj gönderen, arayan, sosyal medyadan yazan vatandaşlarıma, yol arkadaşlarıma, can dostlarıma, dua eden herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızla ve doktorlarımızın ilgisiyle iyileşiyorum. Mesafe ve hijyen kurallarına uyalım” dedi.