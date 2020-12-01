Muhittin Böcek'ten ilk açıklama

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek paylaşımında, "Hayatımın en samimi, en anlamlı ‘Merhaba'sıyla sizleri selamlıyorum. Doktorlarımızın emekleri ve sizlerin duaları sayesinde sağlığım yerinde. En yakın zamanda birlikte olacağız. MB #BizBirlikteGüçlüyüz" ifadelerini kullandı.

Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüse yakalandığını öğrenmiş ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakıma alınan ve 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da da normal servise çıkarılmıştı.