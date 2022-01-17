Muğla’da kırmızı alarm, vakalar tavan yaptı

Covid-19 aşılama sürecinin en başarılı ili olarak ilk Mavi’ye dönen Muğla, son bir hafta içinde artan vaka sayıları ile adeta kabusu yaşıyor.

Türkiye’de Covid-19 aşılama sürecinde ilk Mavi olan Muğla, şimdi de en fazla vaka sayısı ile ilk sıralarda yer alıyor. Aşılama oranında yüzde 86,5’e ulaşan Muğla’da vaka sayısı da her geçen gün artıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı haftalık vaka sayılarında yüz bin kişide en fazla artış yaşayan iller arasında ilk üç il içinde yer alan Muğla, 1-7 Ocak tarihleri arasında bir önceki haftaya oranla yüzde 221,56 artış yaşadı.

25-31 Aralık tarihleri arasında yüz bin kişide 188,25 olan oran, 1-7 Ocak tarihleri arasında yüz bin kişide 605,33’e çıkarak en fazla vaka artışının yaşandığı iller sıralamasına girdi.