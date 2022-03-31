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Müdür Kasapoğlu: “Ordu Şehir Hastanesi yüzde 30 tamamlandı”

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, 320 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak Ordu Şehir Hastanesi’nin yüzde 30’unun tamamlandığını belirtti.

Sağlık 31.03.2022, 13:34
Müdür Kasapoğlu: “Ordu Şehir Hastanesi yüzde 30 tamamlandı”

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, 320 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak Ordu Şehir Hastanesi’nin yüzde 30’unun tamamlandığını belirtti.

Ordu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kentte göreve yeni atanan sağlık çalışanlarına yönelik, sağlık hizmetinin daha kaliteli sunulması amacıyla uyum eğitimi düzenlendi. Ordu Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen eğitimde, göreve yeni başlayan 140 ebe ve hemşireye çeşitli bilgilendirmeler ve sunumlar yapıldı.

Eğitimde konuşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Kasapoğlu, “İki yılı aşkın süredir pandemi sürecinden geçiyoruz. Pandemi biz sağlıkçıları ve tüm vatandaşları yordu. Göreve yeni başlayan, Ordu’da son alımlar ile birlikte 140 tane ebe ve hemşireyi eğitime aldık. Aralarında okullarını yeni bitirenler var, dışarıda çalışanlar var, hiç görev almamış olanlar var. Biz bu ayrımı gözetmeden herkese eşit yaklaşarak bir günlük eğitim programı planladık ve bu amaçla burada 140 kişi ile bir araya geldik. Bu anlamda uyum sağlayıp kişileri sahada daha uyumlu bir şekilde çalışmalarını sağlamış olacağız” dedi.

“Ordu Şehir Hastanesi yüzde 30 tamam”

“Ordu Şehir Hastanesi şu anda yüzde 30’lar seviyesinde tamamlandı” diyen Kasapoğlu, “İnşallah 2023 yılının Mayıs ayında, ihale sürecinde bize teslim edileceğini biliyorum. İnşallah 320 bin metrekarelik kapalı alan devasa bir yapı. İnşallah Ordu’ya hayırlı olacak. Ordu merkezimizde hastanelerimizin fiziki şartları pek fazla iyi değil, pandemi sürecinde de daha net bir şekilde ortaya çıktı. İnşallah şehir hastanemiz 900 artı arttırılabilir bin 500 yatak kapasiteli bir hastane şeklinde hizmet verecek” diye konuştu.

"Bu gezilere devam edeceğiz"

Son günlerde tüm sağlık tesislerini gezmeye başladıklarını ifade eden Kasapoğlu, “Bunun ana nedeni kronik hastalıkları konusunda hekim arkadaşları ve sağlık çalışanlarımız ile bir araya gelmek ve onlara pandemi sürecinde sahada kronik hastalığı olan bireylerimizi hastanelerimize ve sağlık tesislerimize gelme konusunda, tereddütleri olduğunu gördüğümüz ve hastalıklarını ötelediklerini fark ettiğimiz için, özellikle aile hekimlerine ve tüm sağlık çalışanları arkadaşlarımıza bu kişileri hastanelerimize ve sağlık tesislerimize çağırmaları konusunda sahaları geziyoruz. Burada özellikle kanser konusunda KETEM’leri biraz daha aktif etmek istedik. Bu anlamda insanlarımızı bizim sağlık çalışanlarımızın uyarıp, onları sağlık tesislerimizde tanı koymaya ve laboratuvar hizmetlerinden faydalanıp varsa bir sıkıntısı anında tedavilerini planlamak üzere harekete geçmeleri için bir uyarıydı. Bu gezilere devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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