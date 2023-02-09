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MSB: “Kahramanmaraş’a kurduğumuz seyyar sahra hastanesi ile vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ediyoruz”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş’a kurduğu seyyar sahra hastanesi ile depremde yaralanan vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ettiklerini duyurdu.

Sağlık 09.02.2023, 21:14
MSB: “Kahramanmaraş’a kurduğumuz seyyar sahra hastanesi ile vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ediyoruz”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş’a kurduğu seyyar sahra hastanesi ile depremde yaralanan vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ettiklerini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş’ta kurulan sahra hastanesinin görüntülerini paylaştı. Yapılan paylaşımda MSB, “Kahramanmaraş’a kurduğumuz seyyar sahra hastanesi ile depremde yaralanan vatandaşlarımızın tedavisini yapmaya devam ediyoruz. Dayanışma Vakti” ifadelerini kullandı.

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