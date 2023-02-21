MSB: “Deniz Kuvvetlerimizin TCG Bayraktar gemisinde tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz”

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) “dönüştürülen Deniz Kuvvetlerimizin TCG Bayraktar gemisinde depremde zarar gören vatandaşlarımıza tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz” dedi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hastaneye dönüştürülen Deniz Kuvvetlerimizin TCG BAYRAKTAR gemisinde depremde zarar gören vatandaşlarımıza tedavi hizmeti vermeye devam ediyoruz. 23’ü ameliyat olmak üzere gemimizde 4 bin 850 vatandaşımıza sağlık hizmeti verildi” ifadelerini kullandı.