Moderna’nın CEO’su açıkladı! Birkaç milyon doz Covid-19 aşısı üretildi

BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği aşıdan sonra ABD merkezli Moderna da geliştirilen Covid-19 aşısının etkili olduğunu duyurmuştu.

Moderna tarafından yapılan açıklamada, üçüncü faz sonuçlarına göre aşının yüzde 94.5 oranında koruyuculuk etkisi olduğu belirtilmişti.

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin yönettiği BioNTech ile Pfizer'ın geliştirdiği aşıda da yüzde 90 oranında koruyuculuk etkisi bulunuyordu.

AVRUPA İLAÇ AJANSI, AŞIYI İNCELEMEYE ALDI

Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan açıklamada, ABD’li biyoteknoloji şirketi Moderna’nın Covid-19’a karşı geliştirdiği “MRNA-1273” adlı aşıyı incelemeye aldığı bildirildi. Açıklamada aşının incelenmesine ilk sonuçların vücutta corona virüsü hedef alan antikor ve T hücresi üretimini tetiklediğini göstermesinin ardından karar verildiği belirtildi.

Aşırı inceleyen komitenin klinik öncesi verileri değerlendirmeye başladığı ifade edilirken, elde edilen sonuçların ardından klinik araştırma verilerini gözden geçirmeye başlamasının beklendiği vurgulandı.

Aşının güvenlik ve kalitesine ilişkin mevcut tüm verilerin (üretilme şekli ve saklama koşulları gibi) gözden geçirileceği aktarıldı. Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel de yaptığı açıklamada, “Güvenli ve etkili bir aşı geliştirmeye çalışırken EMA ile diyaloğumuza devam edeceğiz” dedi.

2021'İN BAHARINDA GELİYOR

Moderna’nın CEO’su Stephane Bancel, ABD’de birkaç milyon doz corona virüsü aşısının üretildiğini açıkladı.

İngiliz yetkililer de, Moderna'nın geliştirdiği corona virüsü aşısının Avrupa'daki tedarik zincirini mercek altına aldıkları ve dozların 2021 yılının ilkbaharında dağıtılabileceğini duyurdu.