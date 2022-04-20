Moderna ve Pfizer'ın, aşı teknolojilerini paylaşmaları isteniyor

ABD merkezli biyoteknoloji şirketleri Moderna ve Pfizer, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşılarla konuşuldu.

Bugünlerde ise iki şirket üzerindeki baskı, aşı teknolojilerini gelişmekte olan dünyayla paylaşmaları için artıyor.

Teknoloji transferi çağrısı

Kurumsal Hissedar Hizmetleri (ISS), yatırımcılara, Oxfam America'nın Moderna ve Pfizer'i aşı teknolojilerinin transferi konusunda üçüncü taraf raporları hazırlamaya zorlayacak teklifleri lehinde oy kullanmalarını tavsiye etti.

mRNA aşılarına erişimi artırma çabaları, Moderna'nın yeni bir aşı için "güçlü deneme sonuçlarını" açıklamasının ardından geldi.

İki şirkete kâr eleştirisi

Financial Times'ın haberine göre; Moderna ve Pfizer, küresel halk sağlığı üzerinden "kârlara öncelik verildiği" iddialarıyla eleştiriliyor.

Öte yandan ISS, teknoloji transferi konusunda rapor hazırlama önerisinin şirketleri teknolojiyi aktarmaya zorlamayacağını belirtti. (habermerkezi)