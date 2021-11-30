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Moderna'dan tarih geldi! Omicron aşısı ne zaman çıkacak? Mevcut aşılar Omicron'a karşı etkili olacak mı?

ABD'li ilaç şirketi Moderna, koronavirüsün endişe veren Omicron varyantıyla mücadele etmek için yepyeni bir aşıyı piyasaya sürebileceğini duyurdu. Peki Omicron aşısı ne zaman çıkacak? İşte o tarih...

Sağlık 30.11.2021, 12:48 30.11.2021, 13:32
Moderna'dan tarih geldi! Omicron aşısı ne zaman çıkacak? Mevcut aşılar Omicron'a karşı etkili olacak mı?

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve hızla diğer ülkelere yayılan Omicron varyantı bir diğer adıyla Nu varyantı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından kaygı uyandıran varyantlar listesine eklenen beşinci varyant oldu.

Şu ana kadar Belçika, Almanya, Çekya, İngiltere, İtalya, İsrail, Hong Kong, Güney Afrika, Botsvana, Danimarka, Avusturalya, İspanya ve Japonya'da tespit edilen Omicron varyantı, henüz Türkiye'de görülmedi.

Koronavirüs salgınının bugüne kadar tespit edilen ''en çok mutasyona uğramış varyantı'' olarak bilinen Nu varyantı, hem yetkilileri hem de bilim insanlarını endişelendirmeye devam ediyor.

Bu noktada ülkeler, koronavirüsün endişe veren Omicron varyantı ile ilgili önlemlerini artırırken ilaç şirketleri de harekete geçti.

Omicron aşısı için ilk tarih, ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan geldi. Moderna, Omicron varyantıyla mücadele etmek için piyasaya yepyeni bir aşı sürebileceğini duyurdu.

Peki, Omicron aşısı ne zaman çıkacak? Mevcut aşılar Omicron (Nu) varyantında etkili mi? Moderna yeni aşıyı ne zaman çıkaracak? İşte detaylar…

OMİCRON AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK?

ABD'li ilaç şirketi Moderna, 2022 yılının başlarına kadar koronavirüsün endişe veren Omicron varyantıyla mücadele etmek için güncellenmiş bir aşıyı piyasaya sürebileceğini duyurdu.

Moderna'nın hali hazırda Covid-19'a karşı geliştirdiği, Pfizer/BioNTech'inkine benzer bir mRNA aşısı bulunuyor.

Moderna'nın baş sağlık sorumlusu Paul Burton, BBC'nin "Andrew Marr Show" adlı programında Omicron varyantına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Burton, "Mevcut aşının önümüzdeki birkaç hafta içinde yeni varyanta karşı koruma yeteneğini öğreneceğiz. Eğer, yepyeni bir aşı yapmamız gerekirse, 2022'nin başlarında geniş miktarda kullanım için hazır olacağını düşünüyorum.'' diye konuştu.

MEVCUT AŞILAR OMİCRON VARYANTINDA ETKİLİ Mİ?

Henüz mevcut Covid-19 aşılarının varyanta karşı koruma sağlayıp sağlamadığı belli değil. Omicron, Covid-19 aşısının ardından vücutta gelişen antikorlardan kaçmasını kolaylaştırabilecek 30'dan fazla mutasyona sahip. Bu mutasyonların, varyantın aşılanmış insanlar arasında bile kolayca yayılmasına neden olabileceği düşünülüyor.

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