Moderna CEO'su Stephane Bancel: "Salgın final aşamasında olabilir"

Moderna CEO'su Stephane Bancel pandemide sona yaklaşıldığı varsayımının kabul edilebilir olduğunu açıkladı. CNBC'ye konuşan Bancel "Bu mantıklı bir senaryo. Omikron'un evrimleşme ihtimali yüzde 80. Ancak gittikçe daha az ölümcül virüsler göreceğiz. Yüzde 20 ihtimalli bir senaryo da omikrondan daha ölümcül bir virüsün ortaya çıkması. Bu virüs grip gibi sonsuza dek bizimle kalacak, biz de bununla yaşamayı öğreneceğiz" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) Doktor Tedros Adhanom Ghebreyesus ise geçen ayki açıklamasında pandeminin sona yaklaştığını düşünmenin tehlikeli olduğunu belirtmiş, hızla yayılan Omikron nedeniyle yeni varyantların ortaya çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya çapında son 7 günde 15.47 milyonluk yeni vaka görülürken bu dönemde 73 bin 162 kişi yaşamını yitirdi.