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Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi

Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi

Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı aşı geliştiren şirket Moderna'nın CEO'su Stéphane Bancel, artan aşı üretiminin küresel tedariki sağlandığı için pandeminin bir yıl içinde bitebileceğini söyledi. Bancel, "Son altı ayda endüstrideki üretim kapasitelerinin genişlemesine bakarsanız, gelecek yılın ortasına kadar yeterli doz mevcut olmalı; yani dünyadaki herkes aşılanabilir" dedi.

Sağlık 24.09.2021, 10:04
Moderna CEO'su Bancel, salgının bitişi için tarih verdi

İsviçre gazetesi Neue Zuercher Zeitung'a konuşan Moderna CEO'su, yakında bebekler için bile aşıların mevcut olacağını kaydetti.

"Grip benzeri bir durumla karşı karşıya kalacağız"

Delta varyantının çok hızlı yayıldığına dikkat çeken Bancel, "Grip benzeri bir durumla karşı karşıya kalacağız. Ya aşı olursunuz ve iyi bir kış geçirirsiniz. Bunu yapmazsanız hastalanma ve hatta muhtemelen hastaneye gitme riskiyle karşı karşıya kalırsınız" diye konuştu.

Bancel, bunun, gelecek yılın ikinci yarısında normale dönüş anlamına gelip gelmediği sorulduğunda, "Bugün itibariyle, bir yıl içinde sanırım" dedi.

Aralık 2019'de Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs, dünya genelinde 230 milyondan fazla kişiye bulaşırken, 4,7 milyondan fazla insanın da hayatını kaybetmesine yol açtı.

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