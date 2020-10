Modası geçmeyen tek besin anne sütü

Anne sütünün önemi hakkında açıklamalarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, “Anne sütü ile beslenen bebeklerin sosyal ilişkilerinin daha düzgün, psikiyatrik hastalıklarının daha az ve hafif ve aile yaşantılarının da daha düzenli ve düzeyli olduğu gösterilmiştir” dedi.

Teknolojinin gelişimi her alanda olduğu gibi bebek beslenmesinde de ses getiren yeniliklere yol açabiliyor. 1-7 Ekim Emzirme Haftasına özel “anne sütü” hakkında bilgilendirmelerde bulunan Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, “Bilim adamları tarafından geliştirilen ileri teknolojilerle bebeklerin günlük kalori ihtiyacını karşılamaya çalışan formüller geliştirilmeye çalışılsa da bebeğin sağlıklı büyümesi için gerekli tüm protein yağ karbonhidrat ve vitamin ihtiyacını tek başına içeren anne sütü, bebeğin günlük ihtiyaçlarını her gün farklı bir dengede düzenlenmektedir. Ayrıca bebeğin bağışıklık sistemini olgunlaştırıcı protein ve mikro molekülleri bu gıda formuyla bebeğe ulaşmasını sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Anne sütüyle beslenen bebekler daha zeki

Bebeğin zihinsel gelişimi için gerekli olan içeriği de barındırması nedeniyle anne sütü ile beslenen bebeklerin emsallerine göre daha zeki ve iş hayatlarında daha başarılı olduğu gösterildiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Erdal Irmak, “Anne sütü alan bebeklerin daha az hasta oldukları ve hasta olsalar bile normal yaşantılarına daha hızlı döndükleri de deneylerle kanıtlandı. Anne sütü sadece bebeklik çağı değil, ömür boyu daha az romatizmal hastalık, daha az kanser, daha az metabolik sendrom görülmesini de sağlamaktadır. Anne sütü ile beslenen bebeklerin sosyal ilişkilerinin daha düzgün, psikiyatrik hastalıklarının daha az ve hafif ve aile yaşantılarının da daha düzenli ve düzeyli olduğu gösterilmiştir” ifadelerini kullandı.

Emzirmek kanser riskini azaltabilir

Emzirmenin sadece bebeğe değil anneye de faydaları olduğunu belirten Uzm. Dr. Erdal Irmak, bunları şöyle açıkladı: “Emzirme sayesinde bebek ile annenin meme ucu sayesinde iletişime geçtiği ve annenin bebeğin ihtiyaçlarını daha çabuk anlayarak gerekli bakımı sağlamada kolaylık yaşadığı gösterildi. Annelerin bu rahatlıkla beraber doğum sürecinin yıpratıcı etkilerinden hızlıca kurtulduğu ve hedefledikleri forma kolayca döndükleri izlendi. Emzirmenin ayrıca annelerde meme rahim ve yumurtalık kanseri gibi birçok kanserin sıklığını azalttığı bildirilmektedir.”

Bebekler için en değerli besin anne sütü

Anne sütünün daha keşfedilmeyi bekleyen gizemleriyle beraber bilimde her gün yeni çığır açtığını ifade eden Uzm. Dr. Erdal Irmak, “Yılların makinelerin ve imkânların değerinden bir kuruş bile azaltamadığı anne sütünün hem bebekler hem anneler hem de toplum için ne büyük bir nimet olduğunu unutmayalım. Her bebek için en değerli besin kendi anne sütüdür. Her zaman en taze, en sağlıklı, en faydalı, ulaşımı kolay, ideal sıcaklıkta kıvamda ve içeriktedir. Bulunmuş ve bulunacak bütün alternatifler anne sütüne yaklaşmaya ve en yakın olduklarını iddia etmeye devam edeceklerdir fakat hiçbir şey bir annenin bebeğine verdiği sütün olağanüstü faydasını barındırmayacaktır” şeklinde açıklamada bulundu.