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Mobil ambulans uygulaması ile olası kazalara anında müdahale ediliyor

MOBİL AMBULANS UYGULAMASI İLE OLASI KAZALARA ANINDA MÜDAHALE EDİLİYOR

Sağlık 27.07.2020, 15:09
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Mobil ambulans uygulaması ile olası kazalara anında müdahale ediliyor

Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ’Mobil Ambulans’ ile olası kazalara ilk müdahale anında yapılıyor.

Yozgat’ta trafiğin yoğun olduğu günlerde ve özellikle bayram öncesi ve bayram sonrası yaşanılabilecek olası kazalara anında müdahale etmek amacıyla Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ’Mobil Ambulans Uygulaması’ zaman kaybının önüne geçiyor ve hayat kurtarıyor.

Trafik kazalarında olay yerine 10 dakikanın altında kısa sürede ulaşan ve yaralılara ilk müdahalede bulunan sağlık ekipleri, yaralılara umut oluyor.

Mobil ambulanslar, Ankara-Yozgat- Yozgat - Sivas ve Kayseri-Yozgat karayolu güzergahı üzerinde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde bazen sabit bazen de ring halinde bulunuyor ve vatandaşlara hizmet veriyor. Mobil ambulanslar olası trafik kazalarında olay yerine kısa sürede ulaşarak zaman kaybetmeden yaralılara ulaşıp ilk müdahaleyi yapıyor.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi mobil ambulanslar 3 ayrı bölgede 9 personelle hizmet verecek.

Uygulamayı ilk defa gördüğünü belirten sürücü Muhammet Demir, “Uygulama hoşuma da gitti, olası bir kaza anında ambulansın merkezden gelmesi yerine buradan anında müdahale etmesi çok iyi. Kazada ilk müdahale önemli. İnşallah diğer illere de bu uygulama yayılır” dedi.

Sürücü Sebahattin Gezegen de “Bence güzel düşünülmüş bir uygulama, olası kazalara anında müdahale etmek açısından çok güzel düşünülmüş. Ambulans olası bir kazaya daha kısa sürede ulaşır. Çok hayırlı bir hizmet daha önce görmemiştim ilk defa görüyorum. İnşallah diğer illerde de görürüz” şeklinde konuştu.

Kurban Bayramı öncesi ve sonrası 3 ayrı bölgede 9 personelle hizmet vereceklerini söyleyen Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Bahar Toros da “İlimiz birçok ana yolun ilimizden geçtiği bir il. Ankara, Sivas, Kayseri ana yolu ilimizden geçiyor. Yaz aylarında birçok trafik kazası oluyor yoğunluk nedeniyle. Biz de Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu ana yollar üzerine mobil ekipler kuruyoruz. Yolda bekleyen ambulans ekipleri kuruyoruz, merkezdeki istasyonlardan ayrı olarak kuruluyor. Bu ekiplerin tek görevi yollarda oluşabilecek bir kazaya acil müdahale etmek. Trafik kazalarında ilk müdahale çok önemli dakikaların hatta saniyelerin hayati önemi var. Bu uygulama ile inşallah birçok hayat kurtarıyoruz diye düşünüyoruz. Özellikle bayram tatilinin başlangıç ve bitiş günlerinde bu ana yollarda 3 ekip görevlendireceğiz her ekipte 3 personelimiz olacak müdahaleye hazır olacağız” ifadelerine yer verdi.

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