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MLP Care’in sağlık hizmeti ihracatındaki başarısı ödüllendirildi

MLP Care’in sağlık hizmeti ihracatındaki başarısı ödüllendirildi

24 Aralık 2019 Salı 11:57
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MLP Care’in sağlık hizmeti ihracatındaki başarısı ödüllendirildi

Hizmet İhracatçıları Birliği’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği ‘Türkiye’nin En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı’ ödüllerinde Sağlık Hizmetleri kategorisinde ikincilik ödülüne MLP Care layık görüldü. 2018 yılında gerçekleştirilen ihracat çalışmalarının ödüllendirildiği törende MLP Care Uluslararası Hasta Merkezi Direktörü Murat Ercan’a ödülü, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan takdim etti.

Türkiye’nin En Büyük 500 Hizmet İhracatçısı İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen törende, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye İhracatçılar Birliği (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı da yer aldı. Türkiye genelinde en çok hizmet ihracatı yapan ilk 10 firma ile 17 sektördeki ilk 3 firmanın ödüllendirildiği törende, Medical Park ve Liv Hospital markalarını bünyesinde barındıran MLP Care, sağlık turizmine yaptığı katkılardan dolayı Sağlık Hizmetleri kategorisinde ikincilik ödülünün sahibi oldu. Törende MLP Care Uluslararası Hasta Merkezi Direktörü Murat Ercan, ödülünü Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın elinden aldı.

“10 BİNLERCE KİŞİYE SAĞLIK HİZMETİ”

2018 yılında Rusya’dan Almanya’ya, Ukrayna’dan Cezayir’e dünyanın farklı ülkelerinden gelen on binlerce kişiye sağlık hizmeti sunduklarını dile getiren Murat Ercan, grup olarak yabancı hastalara sunulan hizmetler karşılığında bir önceki yıl elde ettikleri gelirin yaklaşık yüzde 45 arttığını ve Türkiye’ye 80 milyon Amerikan Doları’ndan fazla döviz girdisi sağladıklarını söyledi.

Ödülü değerlendiren Ercan, “Türkiye’nin küresel sağlık turizminden aldığı pay gün geçtikçe artıyor. Artık ülkemiz sadece yakın coğrafyadan değil; ABD, Fransa ve Almanya gibi sağlık hizmetleri alanında öne çıkan ülkelerden de hasta kabul eder konuma ulaştı. Bu durumun temelinde sunulan hizmetin kalitesi kadar, karmaşık operasyonların başarılı ile yapılabilmesi, erişim kolaylığı ve fiyat gibi birçok parametre önemli role sahip. Biz de Medical Park, Liv Hospital gibi iki dev markanın gücüyle hizmet ihracatında büyüyoruz. Bugün yabancılara sunduğumuz hizmetlere baktığımızda bilgi ve teknoloji gerektiren kompleks operasyon ve nakillerin öne çıktığını görmek bizim için gurur verici. Büyük şehirlerde açtığımız yeni hastanelerin de katkısıyla büyümeye ve sağlık turizmindeki başarımızı artırmaya devam edeceğiz” dedi.

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