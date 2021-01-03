Mısır’da pandemi hastanesinde oksijen tüpü yetersizliği

Mısır’da bulunan bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yatan 4 korona virüs hastası, oksijen tüpü yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Mısır’ın Sharkia bölgesindeki Al Husseiniya Pandemi Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde yatan 4 korona virüs hastası oksijen yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gören ve nefes almakta zorluk çeken korona virüs hastaları, hemşirelerin müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Mısır Sağlık Bakanlığı’nın Sharkia Valiliği Temsilcisi Hişam Mesud ise, hastanede oksijen yetersizliği yaşanmadığını savunarak,

“Hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden 4 kişinin ölüm nedeni oksijen tüpü yetersizliği ile ilgili değil. Hastaların durumunun kötüleşmesinin ardından akciğerin sönmesi sonucu doğal olarak hayatını kaybettiler. Hastanede oksijen tüpü yetersizliği yaşamıyoruz. Hastaneye sürekli oksijen tüpleri veriliyor” ifadelerini kullandı.