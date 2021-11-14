Mısır’da akrepler sokağa taştı: 3 ölü

Mısır’da akrep sokması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybederken, en az 450 kişi de zehirlendi.

Mısır’da yaşanan şiddetli fırtınalar sonrasında akrepler caddeleri ve evleri bastı. Ülkenin güneyindeki Aswan şehrinde ise akrep sokması şikayetleri arttı. Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamalara göre, akrep sokması nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti, 450’den fazla kişi de zehirlendi.

Cuma günü, Nil Nehri yakınlarındaki yoğun fırtına ve dolu zaman zaman şiddetini arttırdı. Etkisini arttıran yağmurlardan yılanların rahatsız olduğu gözlenirken, akrepler ise caddeleri doldurdu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri böyle durumlara karşı, dağlara ve çöllere yakın sağlık merkezlerinin ekstra doz panzehir sağladığını açıklarken, doktorlar akrep sokmasına karşın insanların aşı olmaları gerektiğini bildirdi. İnsanların evlerinde kalması ve özellikle ağaçlık bölgelerden uzak kalması uyarısı yapıldı.

Mısır, dünyadaki en zehirli akreplerden biri olan ’şişko kuyruk akrepleri’ne ev sahipliği yaparken, bu akreplerin zehirlerinin insanı 1 saat içerisinde öldürebilecek güçte olduğu ifade ediliyor.

Zehirlenmenin yaygın semptomları arasında nefes almakta güçlük çekme, kas spazmı ve olağandışı baş hareketleri yer alırken, panzehrin semptomlar artış göstermeden önce hastalık önleyici olarak kullanıldığı fakat belirtilerin artmasından öncede kullanılabileceği belirtildi.