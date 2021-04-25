Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi, Covid-19 aşısı oldu

Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Covid-19 aşısı olduğu bildirildi.

Covid-19’a karşı aşılama kampanyaları birçok ülke de tüm hızıyla sürerken, ülke liderleri halkı aşı yaptırmaları yönünde teşvik etmek için aşı olmaya devam ediyor. Mısır Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin Covid-19 aşısı olduğu bildirildi. Ofis, es-Sisi’nin hangi aşıyı yaptırdığını ise paylaşmadı.

Mısır’da şu anda Covid-19’a karşı yürütülen aşılama kampanyası kapsamında AstraZeneca aşısı ile Çin tarafından geliştirilen Sinopharm aşısı halka uygulanıyor. Es-Sisi’nin Sağlık İşleri Danışmanı Awad Tag el-Din cuma günü yerel bir haber kanalına verdiği demeçte, Mısır’da yaklaşık yarım milyon kişinin Covid-19’a karşı aşılandığını ifade etmişti.

Mısır’da toplam vaka sayısı 221 bin 570’e, toplam can kaybı ise 12 bin 998’e ulaştı.