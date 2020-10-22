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Minik İlayda’nın elini devlet tuttu

1.5 YAŞINDAKİ İLAYDA TUNÇ, HAVA AMBULANSI İLE KAYSERİ'YE GETİRİLEREK TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Sağlık 22.10.2020, 14:14
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Minik İlayda’nın elini devlet tuttu

Gıda zehirlenmesi nedeniyle Hatay’da yatırıldığı hastanede entübe olan ve solunum güçlüğü çeken 1.5 yaşındaki İlayda Tunç, hava ambulansı ile Kayseri’ye getirilerek tedavi altına alındı.

Hatay’da özel bir hastanede gıda zehirlenmesi şüphesiyle entübe olan ve solunum güçlüğü çeken 1.5 yaşındaki İlayda Tunç’ın imdadına devlet yetişti. Hatay’dan hava ambulansı ile alınarak Kayseri’ye getirilen minik İlayda, Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

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