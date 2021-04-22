Minik başhekimden anlamlı çağrı: “Bizlerin sağlıklı geleceği için evde kalın”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. A. Çağlar Bozkurt başhekimlik görevini 7 yaşındaki Leyla Nil Özenli’ye bıraktı. Kozan Devlet Hastanesinin başhekimi olan minik Leyla Nil Özenli ve kardeşi Ela Özenli (5) doktor amcalarına korona virüste büyük emek verdikleri kendi çocuklarından ayrı kalarak başka hastalarla ilgilendikleri için teşekkür ederek, vatandaşlardan “evde kal” çağrısına uyulmasını istedi.

Başhekim Op. Dr. Ahmet Çağlar Bozkurt, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Atatürk İlkokulu öğrencisi Leyla Nil Özenli (7) ve kardeşi Ela Özenli’yi (5) makamında kabul ederek 23 Nisan nedeniyle makamını Özenli kardeşlere bıraktı.

Başhekim Bozkurt hastane ve pandemi konusunda minik başhekime bilgi vererek korona virüs tedbirlerine uyan tüm çocuklara teşekkür etti. Bozkurt, Kozan Devlet Hastanesi ailesi olarak sevginin, barışın, kardeşliğin, gülümsemenin daima var olacağı mutlu yarınlarda ele ele yaşamak ümidiyle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

Başhekimlik görevini devralan, doktor önlüğünü ve stetoskopunu takarak makama geçen minik Başhekim Leyla Nil Özenli, "Hastanemiz tertemiz ve doktorlarımız virüs nedeniyle aylardır ailelerinden uzak. İnşallah bu virüs bitince tüm çocuklar aileleriyle, doktor, hemşire anne babaları ile olunca daha mutlu olacaklar. Biz çocuklar pandemi başından beri kurallara uyuyoruz. Bizlere sağlıklı bir gelecek bırakmak için herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Kozanlı vatandaşlardan ve yaşıtlarımızdan virüs ülkemizden gidene kadar zorunlu olmadıkça evden çıkmamalarını evde çocukların üzülmemesi için daha duyarlı olmaya davet ettiğini kaydetti.

Başhekim Bozkurt minik öğrenciye hediye vererek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik etti.