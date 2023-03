Mindray, kablosuz elde taşınabilir ultrason sistemini tanıttı

Mindray, kablosuz elde taşınabilir ultrason sistemi olan TE Air ile ultrason kullanım şekline yenilik getirdiğini açıkladı.

Gelişmiş tıbbi cihaz ve çözümlerin dünyanın önde gelen geliştiricilerinden ve sağlayıcılarından biri olan Mindray, kablosuz elde taşınabilir ultrason sistemi olan TE Air’i piyasaya sürdüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, birçok tıbbi ortamda kullanımı kolay ve net hasta başı ultrason (POCUS) görüntüleme sağlayan daha yüksek kaliteli taşınabilir bir ultrason cihazına yönelik küresel sağlık uzmanlarının talebini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış TE Air, daha yüksek klinik gereksinimleri karşılama kabiliyetini korurken, karmaşık bir ultrason sistemini küçük boyutlu bir cihaza dönüştürerek ultrason kullanma biçimine yenilik getiriyor. Şirketin, eWave platformu ve 2’nci nesil Single Crystal teknolojisiyle desteklenen ürün, iyi performans için düşük güç tüketimi ile yüksek kaliteli görüntüler sunuyor. Bunun yanında, özel muayene ön ayarları ve kapsamlı görüntüleme modlarıyla yeni ürün, klinisyenlerin ultrason muayenelerini daha verimli bir şekilde yürütmesine yardımcı oluyor ve daha doğru karar verme desteği sunuyor. Android ve iOS için sunulan TE Air App, her lokasyonda tek elle çalışmaya izin vererek sadeliği ve verimliliği iyi bir şekilde dengeliyor.

Ürünü değerlendiren Mindray Medikal Görüntüleme Sistemleri Departman Genel Müdürü. Xujin He, "Şirketimizin önde gelen teknolojilerinden üretilen TE Air, profesyonel düzeyde görüntü kalitesini küçük ve hafif bir kablosuz sisteme entegre ederek, elde taşınabilir ultrasonun görüntü kalitesi seviyesinde tarihi bir atılım yaptı. Üstün performansı ve kablosuz taşınabilirliği, klinisyenlerin her zaman ve her yerde güvenle tanı koymasına olanak tanıyor" dedi.