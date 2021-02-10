Milyonlarca aşı çöpe gidecek, sebebi şırınga...

Korona virüs salgınını bitirmek için en büyük umut olan aşılarla ilgili sıkıntılar bitmek tükenmek bilmiyor. Ortaya çıkan yeni mutasyonlara karşı etkileri tartışılan aşılarla ilgili son gelişme Japonya’da yaşandı.

Pfizer-BioNTech’in geliştirdiği aşıdan 144 milyon doz almak için anlaşma yapan Japonya, ülkede bulunan standart şırıngalar nedeniyle sıkıntıya girdi. İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, korona aşısının bulunduğu şişelerde altı doz bulunuyor.

Ülkede bulunan standart şırıngalar şişelerin içindeki beş dozu alabilirken, altıncı dozu alması mümkün olmuyor. Söz konusu sorun nedeniyle son dozu alınamayan milyonlarca şişe çöpe gidecek. Bunun anlamı, yaptığı anlaşmayla üç hafta arayla iki doz olmak üzere 72 milyon kişiyi aşılamayı planlayan Japonya, bu rakamı 60 milyona indirmek zorunda kalacak.

‘ANLAŞMA YAPARKEN EMİN DEĞİLDİK’

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Norihisa Tamura, “Japonya’da kullanılan şırıngalar beş doz alma kapasitesine sahip. Elimizde olan altı dozluk şırıngaları kullanacağız ama elbette yeterli olmayacak. Anlaşma yapıldığında bir şişenin altı doz içerdiğinden emin değildik. Bunu doğrulamakta geç kaldığımızı inkar edemem” dedi.

Tamura, tıbbi ekipman üreticileriyle altı doz için özel şırıngalar üretmeleri kapsamında görüşmeler yaptıklarını da belirtti.

Ülke içindeki aşılama kampanyasına 17 Şubat’ta başlayacak olan Japonya, ilk etapta sayıları 20 bini bulan salgınla mücadelede ön saflardaki sağlık çalışanlarını aşılayacak. Mart ayının ortalarında onları 3.7 milyon sağlık çalışanı takip edecek. 65 yaş ve üzerindeki 36 milyon kişinin aşılamasına nisan ayının ilk haftasına kadar başlanması beklenmiyor. Kronik rahatsızlıkları bulunan 8 milyon kişi ve 60-64 yaş aralığındaki 7.5 milyon kişiye de öncelik verileceği belirtiliyor. 16-59 yaş grubundaki nüfusun ise temmuz ayına kadar aşıya erişimi mümkün olmayacak.