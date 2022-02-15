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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e gideceğiz."
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e gideceğiz."
Sağlık 15.02.2022, 11:48
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Hafif belirtilerle geçirdiğimiz rahatsızlık sonrasında testlerimiz çok şükür negatife dönmüştür. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere Brüksel’e gideceğiz."