Milletvekili Berdibek, Covid-19’a yakalandı

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Covid-19 yakalandı.

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ankara’da bulunduğu sırada vücut kırgınlığı şikayetinin ardından test yaptırdı. Milletvekili Berdibek’e yapılan test sonucunda Covid-19’a yakalandığı belirlendi. Bunun üzerine Berdibek Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Milletvekili Berdibek, “Bugün vücut kırgınlığı şikayetiyle başvurduğum hastanede yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Genel durumum iyi olup, hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi hastanede geçiriyorum” dedi.