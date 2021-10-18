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Milletvekili Ayvazoğlu, TURKOVAC aşısı için gönüllü oldu

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, yerli Korona virüs aşısı TURKOVAC’ın gönüllüsü oldu.

Sağlık 18.10.2021, 11:49
Milletvekili Ayvazoğlu, TURKOVAC aşısı için gönüllü oldu

AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, yerli Korona virüs aşısı TURKOVAC’ın gönüllüsü oldu.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğiyle geliştirilen TURKOVAC aşısı Trabzon’da uygulanmaya başladı. Faz-3 çalışmasının Türkiye genelinde uygulanacağı 40 merkezden biri olan Trabzon’daki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 poliklinikte bugün itibariyle uygulanan yerli Korona virüs aşısı TURKOVAC’ın ilk gönüllüsü AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu oldu.

Sabah saatlerinde hastaneye gelerek TURKOVAC aşısını yaptıran Milletvekili Ayvazoğlu, herkesi aşı olmaya davet ettiğini belirterek, “Biliyoruz ki tarihsel süreç içerisinde bütün salgınlar aşı ile bertaraf ve ya yok edilmiş. İçinden çektiğimiz bu zor süreçte aşıdan başka çaremiz olmadığını vurgulamak istiyorum. Aşı ile birlikte inşallah bu zor dönemlerin sonuna geleceğiz. O yüzden duyarlı davranmak başka bizim görevimiz diye düşündüm. 2 Sinovac aşısı vurulmuştum. TURKOVAC aşısında da gönüllü olmak istedim. Türk bilim adamlarının gerçekleştirdiği, hayata geçirdiği böyle devrimsel nitelikte bir çalışmaya daha imza atacağımızı düşünüyorum. Sağlık sektöründe de, aşıda da böyle çalışmaların yapılabildiğini diğer alanlarda olduğu gibi Türkiye’nin artık bir yerden farklı bir yere geçtiğini gösterebilmek adına çok kıymetli ve hayati buluyorum. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum. İnşallah çok kısa süre içerisinde bu zor günleri atlatabiliriz” ifadelerini kullandı.

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