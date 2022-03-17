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Mıknatıslı oyuncak yutan 2,5 yaşındaki Cemre ölümden döndü

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşayan 2,5 yaşındaki Cemre Güler, ağabeyinin oynadığı “Zeka küpü” diye adlandırılan manyetik mıknatıslardan oluşan oyuncağı yuttu. Yuttuğu mıknatısların bağırsaklarında birleşerek delikler açtığı minik Cemre, ameliyat edilerek ölümden döndü. Minik Cemre’yi ameliyat eden Doç. Dr. Tunç Özdemir, “Cemre’nin bağırsağının bir bölümünü almak zorunda kaldık. Bu oyuncak çocukların hayatını tehdit ediyor, satılmamalı, çocuklar bununla oynamamalı” dedi.

Sağlık 17.03.2022, 10:03
Mıknatıslı oyuncak yutan 2,5 yaşındaki Cemre ölümden döndü

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşayan 2,5 yaşındaki Cemre Güler, ağabeyinin oynadığı “Zeka küpü” diye adlandırılan manyetik mıknatıslardan oluşan oyuncağı yuttu. Yuttuğu mıknatısların bağırsaklarında birleşerek delikler açtığı minik Cemre, ameliyat edilerek ölümden döndü. Minik Cemre’yi ameliyat eden Doç. Dr. Tunç Özdemir, “Cemre’nin bağırsağının bir bölümünü almak zorunda kaldık. Bu oyuncak çocukların hayatını tehdit ediyor, satılmamalı, çocuklar bununla oynamamalı” dedi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde yaşayan iki çocuk sahibi muhasebeci Nurdan (38) ve Makine Mühendisi Ali Güler (39) çifti, oğulları Mete’ye “Zeka küpü” diye satılan, manyetik mıknatıslardan oluşan oyuncak aldı. Geçtiğimiz 6 Mart’ta ağabey Mete bu oyuncakla oynarken ona kardeşi Cemre de katıldı. Mete, babasına Cemre’nin ağzına mıknatıs götürmüş olabileceğini söyledi. Cemre’nin de “yuttum” demesi üzerine çift kızlarını gözlem altına aldı. Bir tane mıknatıs yutmuş olabileceği ihtimali üzerine Cemre’nin dışkı yoluyla bu mıknatısı çıkarabileceği düşünüldü, ancak ertesi akşamüstü Cemre’nin kusmaya başlaması ve karnının ağrıdığını söylemesi üzerine aile hiç zaman kaybetmeden İzmir’e geldi ve Kent Hastanesi’ne başvurdu. Çekilen röntgende Cemre’nin birden fazla mıknatıs yuttuğu saptandı. Hemen ameliyata alınan Cemre’nin bağırsaklarından 5 mıknatıs çıkarılırken, bağırsağının delindiği belirlendi. Bağırsağının 10 santimetre kadarlık bir bölümü alınan Cemre, daha 2,5 yaşında ameliyat masalarıyla tanışırken, 5 gün yattığı hastaneden şifayla taburcu oldu.

İki buçuk saat süren ameliyatı gerçekleştiren İzmir Kent Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Tunç Özdemir de, 1 yıl içinde mıknatıs yutan ikinci çocuk vakası ile karşılaştıklarını söyledi.

“Yaklaşık 10 santimetre kadar bağırsağı çıkarmak durumunda kaldık”

Bu kazaların ölümcül sonuçlara yol açabildiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özdemir, Cemre’nin bağırsağından yaklaşık 10 santimetrelik kısmı almak zorunda kaldıklarını belirterek, “Hastayı gördüğümde şiddetli karın ağrısı vardı, kusuyordu. Daha önceki deneyimlerim dolayısıyla çoklu mıknatıs yuttuğu için aşağı yukarı ne olduğunu tahmin ettim. Genellikle bağırsak tıkanıklığı ve bağırsak delinmesi tablosuyla karşılaşıyoruz. Aileye kısa sürede ameliyat edilmesi gerektiğini söyledik. İki buçuk yaşında bir çocuk için bağırsak tıkanıklığı ve delinmesi çok ağır tablolardır. Yetişkinler için de öyle; ama 2,5 yaşında olunca çok daha kötü şekilde önümüze geliyor. Ameliyatta tahmin ettiğimiz gibi 4 mıknatıs bir bağırsakta, 1 mıknatıs diğer bağırsakta dururken bunlar birbirlerini bulmuşlar. Çok da güçlü mıknatıslar olduğu için aradaki iki bağırsak duvarı zamanla eriyip mıknatısların birbirine bağlanmasına neden olmuş. Bir bağırsak kısmında 3 delik vardı. Yaklaşık 10 santimetre kadar bağırsağı çıkarmak durumunda kaldık, diğer tarafta ise bağırsaktaki deliği onardık” dedi.

Bu oyuncaklar ölümcül sonuçlara neden olabilir

Hastanın iyileşme süresinin 5 günü bulduğunu, damardan beslenip güçlü antibiyotikler verildiğini kaydeden Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ağızdan beslenebilir hale gelince taburcu oldu. Bir kısım bağırsağını kaybetmiş oldu. Büyük bir ameliyattı, şimdi gayet iyi. Yaklaşık 24 saat içinde bağırsak delinmiş. Bağırsak böyle bir organdır. Herhangi bir baskıya maruz kaldığında oranın damarları tıkanıp delinir. Aile çabuk fark etmiş ki karnının içinde ciddi bir enfeksiyon ve iltihap yoktu. Bu hastanın yatışını daha da uzatırdı. Zamanında müdahale ettik, doğru ameliyat ile iyileşti. Küçük oyuncağın yutulması veya nefes borusuna kaçması ciddi sorunlardır. Çok kısa sürede ölümcül sonuçlara yol açar. Bağırsağa kaçan yabancı cisimlerin büyük bölümü çıkar, ama birden fazla mıknatıs ve piller en korktuğumuz yabancı cisimlerdir. Pillerin kendisi bir tane bile olsa bağırsakta açılıp bağırsak delinmesine sebep olabilir. Bir yıl içinde 2 vaka gördük, bu yüksek bir sayı. Tahminimce bu oyuncak Türkiye’de piyasaya yeni çıktı. En önemli uyarımız çocuklara yaşlarına uygun oyuncak verilmesi. Bilinen markaların oyuncaklarında kaç yaş için olduğu yazıyor. Aileler buna dikkat etmeliler. Özellikle küçük çocukların oyuncağı ağzına götürme eğilimi vardır. Dikkatli olunmalı. Bu bir halk sağlığı problemi haline geldi."

“Kızımızın acı çektiğine tanık olduk”

Hiç yoktan minik kızı 2,5 saat süren bir ameliyat geçirmek zorunda kalan baba Güler, büyük korku yaşadıklarına vurgu yaparak, “Bu mıknatıslar aslında ağabeyinin oyuncaklarıydı. Cemre’nin de dikkatini çekmiş ve bir miktar kendi eline almış. Ağzına götürdüğünü ağabeyi fark etti. Biz görmediğimiz için emin olamadık. Kolay kolay bir şey yutmaz diye kendisine sorduk, ’yuttum’ dedi. Ama bazen oyun için sorduğumuz sorulara yapmasa bile yaptım diye cevap verebilir diye düşündük. Yuttuysa da 1 tane yutmuştur, deyip doktorla irtibata geçtik. Dışkısıyla çıkmasını bekledik, ama ertesi gün sancıları arttı. Kusma şikâyeti de başlayınca akşama doğru acil olarak geldik. Çekilen röntgende 5 tane mıknatısın olduğunu gördük. Pazartesi akşam acilen ameliyata alındı, çok korktuk. Şimdi kızımız iyi. Rengarenk bu oyuncak çocuklara çok cazip geliyor, ama sonuçları bilinmiyor. Kesinlikle bu tarz küçük ve mıknatıslı oyuncaklar sıkıntı oluşturabildiği için evde bulundurulmamalı. Çocuğumuzun en ufak ateşinde bile büyük üzüntü yaşıyoruz. Onun çok acı çektiğine tanık olduk. Şimdi iyi çok şükür, ama Allah kimseye yaşatmasın. Bu oyuncakları kimse almasın, alanlar da yok etsin" diye konuştu.

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