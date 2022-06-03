Migren, psikiyatrik sorunlara yol açabilir

Haziran ayı Migren ve Baş Ağrısı Farkındalık Ayı olarak anılıyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, migren ve baş ağrısı farkındalık ayı dolayısıyla yaptığı açıklamada migren ve baş ağrılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Baş ağrısında hangi doktora başvurulmalı?

Baş ağrısının pek çok nedenle olabileceğini kaydeden Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “Baş ağrısında ayırıcı tanıyı nörolojinin yapması uygun olacaktır. Çünkü pek çok baş ağrısı nörolojinin sınırları içindedir.” dedi.

Baş ağrıları psikiyatrik nedenlerden de kaynaklanabilir

Baş ağrılarının psikiyatrik sorunlardan da kaynaklanabileceğini ifade eden Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “Gerilim tipi baş ağrısı, isminden de anlaşılacağı üzere ruhsal gerginlik sonucu ortaya çıkar. Dissosiyatif bozukluklar da genellikle baş ağrısı atakları ile başlayabilir. Hemen her psikiyatrik hastalıkta da ara ara baş ağrısı olabilir.” diye konuştu.

Baş ağrısı TMU ile tedavi edilebilir

Baş ağrılarının tedavisinde kullanılan yöntemlere de değinen Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “Baş ağrıları ilaçlarla tedavi edilebildiği gibi TMU (Transkraniyel Manyetik Uyarım) yöntemi ile de tedavi edilebilir. Bazı diğer hastalıklara bağlı baş ağrıları ise diğer hastalığın tedavisi ile ortadan kalkar. Örneğin sinüzite bağlı baş ağrısı varsa bu sinüzit tedavisi ile ortadan kalkabilir.” dedi.

Psikiyatrik ilaçlar da baş ağrısına yol açabilir

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, her türlü psikiyatrik hastalığın gerilime bağlı olarak baş ağrısı yapabileceğini belirterek bazen psikiyatrik ilaçların da baş ağrısına yol açabileceğini kaydetti.

Migren psikiyatrik kökenli bir ağrı değildir

Migrenin doğrudan psikiyatrik kökenli bir ağrı olmadığını kaydeden Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, “Psikiyatrik kökenli olmasa da zamanla psikiyatrik sorunlara yol açabilir. İlginç olan psikiyatrik ilaçların migren ataklarını azaltmasıdır. Bunu başka nedenle tedavi olan hastalar çok iyi bir şekilde fark eder.” dedi.

Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Hüsnü Erkmen, migren hastalarının eğer tedavilerden faydalanmıyorlarsa psikiyatriye başvurmalarının uygun olacağını söyledi.