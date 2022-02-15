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Migren ağrılarına “nöralterapi” çözümü

Migren son yıllarda en çok karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer alıyor. Uzmanlar, dünyada erkeklerin yüzde 6’sında, kadınların ise yüzde 18’inde migren hastalığı görüldüğünü söylüyor. Stresli yaşam, beslenme şekilleri migrenin oluşumu tetikleyen nedenler arasında yer alıyor. Dayanılmaz baş ağrısı olarak tanımlanan migren görülen kişilere uygulanan “nöralterapi”, ağrıya değil sebebe odaklanan alternatif bir tedavi seçeneği sunuyor.

Sağlık 15.02.2022, 09:26
Migren ağrılarına “nöralterapi” çözümü

Migren son yıllarda en çok karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer alıyor. Uzmanlar, dünyada erkeklerin yüzde 6’sında, kadınların ise yüzde 18’inde migren hastalığı görüldüğünü söylüyor. Stresli yaşam, beslenme şekilleri migrenin oluşumu tetikleyen nedenler arasında yer alıyor. Dayanılmaz baş ağrısı olarak tanımlanan migren görülen kişilere uygulanan “nöralterapi”, ağrıya değil sebebe odaklanan alternatif bir tedavi seçeneği sunuyor.

Medicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turğut, migren tedavisinin zor ve uzun süreli uğraşlar gerektirdiğini belirtti. Hemen önlem alınmadığı takdirde büyük riskleri de beraberinde getiren migrene ilişkin bilgi veren Turğut, alternatif çözüm önerisi olarak “nöralterapi”yi önerdi. Teknolojinin ve tıbbın gelişimine bağlı olarak migren tedavisinde de alternatif yöntemlerin ortayı çıktığını aktaran Turğut, nöralterapi yönteminin migrenin sebebine odaklandığını belirtti. Turğut, nöralterapinin amacının migren şikayetlerini ortaya çıkaran nedeni bulmak ve regule etmek olduğunu ifade etti.

Doktor Turğut, ataklar halinde ortaya çıkan baş ağrısı olarak tanımlanan migrende, bulantı, kusma, bulanık görme gibi şikayetlere de rastlanılabildiğine dikkati çekti. Migrenin beyindeki kan damarları ve nörotransmitterlerdeki değişikliklere bağlı olarak ortaya çıktığını ifade eden Turğut, “Migrenin genetik yatkınlığı olduğu da günümüzde bilinmektedir. Migrenin tedavisinde antiepileptik, antiaritmik ve antidepresan ilaç tedavileri mevcut ve bu tedaviler hala semptomatiktir. Yani ağrıyı gidermeye yöneliktir” dedi. Turğut, nöralterapinin ise ağrıyı gidermekten ziyade ağrıyı ortaya çıkaran sebebi yok etmeye yönelik olduğunu anlattı.

Sağlıklı beslen, stresten uzak dur

Medicana International Ankara Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Songül Turğut, sağlıklı beslenme alışkanlığının migren tedavisinde büyük önem taşıdığını dile getirdi. Turğut, hastalığa karşı alınacak önlemlere ilişkin şu bilgileri verdi:

“Hazır gıdalar ve yağlı yiyecekler migreni tetikler. Sağlıklı ve düzenli beslenmek, migren ile baş etmenin et etkili yoludur. Migrene sebep olan etkenlerin başında ise stres gelmektedir. Düzensiz yaşam, hareketsizlik, değişen iklim koşulları da migreni arttıran nedenler arasında yer alır. Özellikle iş ve özel hayatta karşılaşılan stresli durumlar migreni tetikler. Bu rahatsızlıktan uzaklaşmak için tedavi yöntemlerinin yanı sıra stresten uzak, sağlıklı beslenme alışkanlığının yerleştiği bir yaşama ihtiyaç duyulmaktadır.”

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