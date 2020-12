Midye severlere üzücü haber: Sağlık açısından büyük tehlikesi var!

Midyenin, şehir hayatında sıklıkla tüketilmeye başlamasından bu yana, "Midye yerseniz, mikroplastik yersiniz" şeklindeki ifadeler kulaktan kulağa dolaşıyordu. Bilim insanları, çeşitli alanlarda olduğu gibi besin alanındaki çalışmalarına da devam ediyor. Son olarak midyelerle ilgili çarpıcı bir araştırma ortaya konuldu.

Araştırma, bu iddianın küresel ölçekte geçerli olduğunu ortaya koyuyor. Bir araştırma ekibi, özellikle dünya genelinde 12 ülkeden, süpermarketlerde satılan dört midye türünün mikroplastik oranını araştırdı.

TAMAMI MARKETLERDEN SATIN ALINDI

Analiz edilen tüm örnekler mikroplastik parçacıklar içeriyordu ve araştırmacılar toplam 9 farklı plastik türü tespit etti. Polipropilen (PP) ve polietilen tereftalat (PET) en yaygın plastik türleriydi. Her ikisi de dünyanın her yerindeki insanların günlük yaşamlarında her yerde kullanılan plastiklerdir. Kuzey Atlantik ve Güney Pasifik'ten gelen midye örnekleri en fazla mikroplastiğe maruz kalanlardı.

Örneklenen midyelerin tamamı marketlerden satın alındı. Midyeler kuzey Denizi, Akdeniz, Atlantik Okyanusu, Güney Pasifik Okyanusu, Güney Çin Denizi veya Tayland Körfezi'nden toplandı.