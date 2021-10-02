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Midesinden 1 kilogramdan fazla çivi, vida ve bıçak çıkarıldı

Litvanya’da doktorlar, bir hastanın midesinden çivi, vida, bıçağın da aralarında bulunduğu 1 kilogramdan fazla yabancı cisim çıkardı. 3 saat süren operasyon sonrasında hastanın durumunun iyi olduğu açıklandı.

Sağlık 02.10.2021, 16:03
Midesinden 1 kilogramdan fazla çivi, vida ve bıçak çıkarıldı

Litvanya’da doktorlar, bir hastanın midesinden çivi, vida, bıçağın da aralarında bulunduğu 1 kilogramdan fazla yabancı cisim çıkardı. 3 saat süren operasyon sonrasında hastanın durumunun iyi olduğu açıklandı.

Litvanya’da Klaipeda Üniversite Hastanesi’ndeki doktorlar, erkek bir hastanın midesinden çivi, vida, somun, ağaç vidası ve bıçağın da aralarında bulunduğu 1 kilogramdan fazla yabancı cisim çıkardı. Ameliyatı yapan doktorlardan Sarunas Dailidenas, hastaların nadiren yabancı cisim yuttuğunu, ancak ameliyatını gerçekleştirdikleri söz konusu hastanın durumunun yuttuğu nesnelerin ağırlığı açısından istisnai bir durum olduğunu söyledi. İsmi açıklanmayan hastanın midesindeki bazı cisimlerin 10 santimetre uzunluğunda olduğunu belirten Dailidenas, cisimleri endoskopik yöntemle çıkarmanın mümkün olmaması nedeniyle ameliyata karar verdiklerini kaydetti. Hastanın mide ağrısı şikayetiyle ambulansla hastaneye getirildiğini ifade eden Dailidenas, 3 saat süren operasyonun ardından hastanın durumunun iyi olduğunu vurguladı.

Adamın alkolü bıraktıktan sonra metal nesneleri yutmaya başladığını belirtildi.

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