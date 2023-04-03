Midede uyuşturucu sevkiyatı

Erzincan polisinin yaptığı yol uygulaması sırasında durdurulan otobüste, uyuşturucuyu midesine gizleyen İran uyruklu 3 kadın tutuklandı. 693,3 gr Afyon sakızı ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Erzincan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM şube ekiplerince geçtiğimiz 28 Mart 2023 günü İran plakalı yolcu otobüsü uygulama noktasında durduruldu. Otobüste yolcu olarak bulunan Khadijah S., ve Samira T., isimli şahıslar ile aynı otobüste bağlantılı oldukları tespit edilen Allahniaz S., Raheleh Y., isimli İran uyruklu 4 şahsın yapılan iç beden muayenelerinde, yutma suretiyle uyuşturucu kuryeliği yaptıkları belirlendi. Şüpheli Khadijah S., isimli şahıstan 31 parça halinde yaklaşık ağırlığı 252,52 gram Afyon sakızı, Samira T., isimli şahıstan 64 parça halinde 440,78 gram, toplam 693,3 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1’i erkek 3’ü kadın 4 kişi emniyetteki sorgularının ardından uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. Adliyede Allahniaz A., adli kontrol şartıyla serbest kalırken Khadijah S., Samira T., ve Raheleh Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.