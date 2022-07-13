Mide Yanması Neden Olur? Hangi Besinler İyi Gelir?

Reflüsü Olan Kişiler Nelere Dikkat Etmeli?

*Az az ve sık sık beslenmeli, fazla besin tüketiminden kaçınmalıdırlar.

*Uzun süreli açlıklardan kaçınmalıdırlar.

*Yemek sonrası hemen yatılmamalıdır.

*Çok sıcak veya çok soğuk besinlerin tüketiminden kaçınılmalıdır.

*Kaymak, krema, mayonez, tereyağı, margarin gibi yağlı besinlerin tüketiminden uzak durulmalıdır.

*Acı baharatlar reflüyü tetikleyeceği için fazla baharat tüketimine dikkat edilmelidir.

*Alkol ve kafein içeren besinlerin tüketimi en aza indirilmelidir.

*Uykudan en az 2-3 saat önce yeme işlemi sonlandırılmalıdır.

*Yemek yerken sıvı alımı azaltılmalı, sıvılar öğün aralarında tüketilmelidir.

*Çikolata, sarımsak, soğan gibi besinler reflüyü kötüleştireceği için tüketimi sınırlandırılmalıdır.

*Sakız çiğnerken yutulan hava geğirmeye ve daha fazla reflüye sebep olabileceği için bu duruma dikkat edilmelidir.

*Sıkı kemer veya sıkı pantolonlar giymek reflüyü tetikleyeceği için rahat kıyafetler tercih edilmelidir.